"Это мой манифест": участники Евровидения-2024 публично поддержали Украину

Поддержка Украины со стороны участников Евровидения не угасает. В первом полуфинале сразу двое конкурсантов продемонстрировали свою позицию с помощью образов.

На нынешнем музыкальном конкурсе Украину поддержали представители Австралии и Ирландии. Они не стали делать громких политических заявлений, но выразили любовь стране с помощью деталей.

Обратите внимание Жеребьевка финалистов Евровидения-2024: когда выступит Украина

Австралийцы поддержали Украину

Австралийская группа Electric Fields продемонстрировала поддержку Украине с помощью наряда. На одежде клавишника было невозможно не заметить небольшие облака в сине-желтых цветах.

Австралийцы поддержали Украину: видео

Это не просто украшение, ведь Electric Fields заявили о любви к Украине еще на бирюзовой дорожке накануне первого полуфинала. Группа призналась, что в процессе записи колыбельной на украинском языке и на одном из древнейших языков Австралии.

Это мой всемирный манифест любви и поддержки Украины. Мы стоим с вами, мы любим вас, и я очень горжусь носить эти цвета. Мы очень любим вас, Украина. Мы будем рядом. Я говорила это раньше, мы напишем украинскую колыбельную. Это происходит уже. Мне очень нравится, что получается. Это будет на украинском и янгкунджерой,

– рассказали Electric Fields.

Кто еще поддержал Украину

Ирландию в этом году представили небинарные Bambie Thug. Их готическое выступление покорило сердца многих еврофанов. Во время номера можно было разглядеть оригинальный маникюр Bambie Thug, где на ногтях красовались небольшие ключи. Во время конференции один из ключей Bambie Thug передала alyona alyona. Очевидно, так она хотела продемонстрировать свою поддержку.

Ирландия поддержала Украину / Коллаж Show 24

Именно ключ является символом восстановления украинских городов, разрушенных российскими ракетами. Украинки alyona alyona & Jerry Heil неоднократно появлялись с этим элементом на публике или в видеороликах.