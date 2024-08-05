Невероятная искренность и легкость движений: какой тренд завирусился под самую любимую песню группы ABBA

Упомянутая шведская группа давно заняла свою ступеньку среди звезд мирового масштаба и навеки вписала свое название в музыкальную историю. Может показаться, что песни таких коллективов или отдельных исполнителей, уже неактуальны в современных реалиях, однако тикток считает иначе.

Более полумиллиона роликов сняли пользователи под песню ABBA – Dancing Queen. Синергия разных поколений помогла создать нечто уникальное, искреннее и непринужденное, что лишь притягивает взгляды других. Подробнее о тренде и как стать его частью, читайте в материале Show 24.

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Долгое время пользователи используют упомянутую песню ABBA для различных видеороликов. Каждый из них создает общий тренд, который превращается в общую массу эмоций и чувств.

В большинстве случаев девушки становятся главной изюминкой видео. Чтобы создать собственный успешный ролик, нужно прибегнуть к ряду важных советов:

выбрать с кем будете снимать видео: это может быть один человек в кадре или несколько;

для хорошей картинки следует выбрать привлекательный фон, который придаст шарма атмосфере видео;

если есть желание надеть стильное платье или любой другой образ, добавить хорошую прическу и макияж, то можете смело это делать;

далее следует выучить припев и подпевать в соответствии с темпом видео;

ну и самая важная деталь – танцевальные движения и искренние эмоции. Можно использовать собственную интерпретацию в танце или повторить общие движения. Попробуйте делать это непринужденно, чтобы передать подлинность чувств.

Что известно о песне

Трек Dancing Queen вышел в 1976 году и занял лидерские строчки в чартах США, Австралии, Швеции и других стран. А в 2004 году по версии издания Rolling Stone, песню добавили в список 500 лучших композиций всех времен.

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В песне говорится о девушке, которая становится королевой танцплощадки в любом ночном клубе, где она появляется. Трек стал также популярен благодаря ряду каверов, которые выполнили немало исполнителей.

Сегодня же в тренде оригинальная версия композиции, которая продолжает собирать новых поклонников по всему миру.