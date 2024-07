Летний отпуск снова в тренде: как с помощью тиктока снять невероятное видео с отдыха

Поскольку сейчас лето, то многие уже отправились в отпуск, а кто-то еще на этапе сборки чемодана. Чтобы воспоминания остались действительно незабываемыми, тиктокеры создали новый тренд, который сможет повторить даже ленивый.

Ни в коем случае не упускайте возможности снять хорошие кадры из отпуска, чтобы потом в дождливые дни наслаждаться приятными воспоминаниями. Как стать частью тренда – рассказываем в материале Show 24.

Пожалуй, это один из самых легких вариантов создания видео, который не требует сверхусилий. Если вы планируете поездку за границу или в пределах Украины, то можете смело присоединяться к всемирному тренду. Снимите кадр из аэропорта, вокзала или любого другого места, где будете ожидать свой транспорт. В большинстве случаев тиктокеры ставят ноги на чемоданы и перебрасывают одну на другую. На фон также можно поставить загранпаспорт.

Далее уже можете развить свое воображение. Кто-то добавляет кадр из самолета или поезда, ставит тематические смайлики или делает отметку на карте. И вишенка на торте – кадр с конечного места назначения. Это может быть море, горы, невероятный эстетический кадр природы или того места, куда вы приехали.

Что интересно, пользователи использовали под тренд песню AJR – The Good Part, которая благодаря ритму и музыкальным переходам идеально вписалась в концепцию видео. Отметим, что в тиктоке на песню наложили дополнительную фразу: You arrived to your destination.

Что известно о песне

Трек The Good Part принадлежит инди-поп-группе из Нью-Йорка AJR, которая состоит из трех братьев. Коллектив начал свою работу еще с далекого 2005 года и продолжает деятельность до сих пор.

Упомянутая песня вышла еще в 2017 году, но только сегодня смогла найти свою славу в тиктоке.

AJR – The Good Part: слушайте онлайн

На ютубе композиция набрала более 18 миллионов просмотров. Примечательно, что в тренде использовали фразу из песни: "It's so hard, Can we skip to the good part?". Она идеально подошла к концепции упомянутых видео.