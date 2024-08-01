Смены образов снова в тренде: как с помощью тиктока снять интересное перевоплощение

ТикТок – соцсеть, где тренды меняются почти каждый день. Пользователи постоянно придумывают идеи для видео, которые подхватывают другие юзеры.

Теперь в основе нового тренда – демонстрация образов и аутфитов. Это может быть как тематическая одежда, так и повседневная.

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Интересно, что люди из разных уголков планеты создают популярный контент. В сети можно увидеть ролики от американских пользователей до украинских. Идея тренда довольно проста, а ее реализация займет немного больше времени. Сначала стоит решить, какую одежду увидит аудитория. Если это тематический наряд, то надо подготовить несколько его вариантов, чтобы было интереснее.

Далее – начните танцевать под музыку, выводя одну ногу и руку вперед. С изменением бита в песне стоит переодеться в другой образ и продолжить танец. Впоследствии снова смените аутфит и начните танцевать дальше. Повторяйте это, пока не закончится отрывок песни.

Так, кто-то из пользователей воссоздал образ куклы Барби и принцесс Disney. В то же время другие юзеры показали как профессиональные, так и обычные аутфиты.

Интересно, что тренд подхватили разные поколения. Можно заметить как люди разного возраста делятся своим стилем в сети.

Песня, которая используется в тренде, называется Emergency 911 и является ремиксом одноименной композиции итальянского дуэта Prezioso & Marvin. Трек вышел в 2001 году, тогда как римейк – в 2023-м.

Таким образом, ТикТок в очередной раз подарил новую жизнь песни 2000-х. К тому же тренд объединил почти 100 тысяч пользователей из разных стран как Европы, так и штатов Америки.