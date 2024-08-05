Наконец-то вместе, – Тоня Матвиенко показалась на отдыхе с двумя дочками
Источник:Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко отправилась на семейный отдых с дочерьми. Певица с Ульяной и Ниной поехали в Карпаты.
Знаменитость поделилась, как они вместе провели время. К тому же она умилила историей, связанной с покойной мамой.
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На опубликованных фото можно увидеть, как семья наслаждаются живописными пейзажами, прогуливается вблизи горной реки и делает атмосферные снимки на фоне гор и леса.
Наконец-то вместе. Здесь мы как дома,
– отметила Матвиенко.
Особенно трогательным моментом стало то, что Тоня с дочками остановились в том же отеле, где восемь лет назад отдыхала мама исполнительницы. На стенах заведения до сих пор хранится памятное фото Нины Митрофановны с ее автографом и словами благодарности за гостеприимство.
Тоня Матвиенко поехала на отдых с дочерьми / Скриншоты ТСН
Напомним, телеведущий Тимур Мирошниченко также недавно сделал перерыв в своем плотном графике, чтобы насладиться отдыхом в Киевской области. Эта поездка стала особенной, ведь к семейному отдыху впервые присоединилась названная дочь шоумена Ангелина. По этому случаю семья Мирошниченко арендовала уютный домик с бассейном, расположенный в лесу.