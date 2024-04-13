Тина Кароль и SHUMEI выпустили эмоциональный клип на пылкую песню: страстное видео

12 апреля состоялась премьера трека "Стерва" артистки Тины Кароль в коллаборации с певцом SHUMEI. К тому же вышел эмоциональный клип к музыкальной работе.

Интересно, что в съемках видео участвовали блогеры Богдан Шелудяк и Юлия Свижинская. В клипе они были влюбленной парой, которая спорила и ссорилась.

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Тина Кароль с SHUMEI запремьерили трек "Стерва"

По словам Кароль, эта музыкальная композиция о страстной любви, на которой строятся крепкие и настоящие отношения. В то же время артистка пожелала слушателям не ссориться с любимыми, хотя бы надолго.

Песня – это опора для миллионов, а голос – эмоциональная связь. Надежный магический мост, что может объединить человека с магической силой. Наслаждайтесь страстным дуэтом Стерва. И не ссорьтесь с любимыми. По крайней мере, надолго,

– отметила Тина.



Тина Кароль, SHUMEI, Богдан Шелудяк, Юлия Свижинская / Фото из инстаграмма блогера

Интересно, что съемки клипа проходили на Львовском железнодорожном вокзале. К тому же режиссером видеоработы стала Ната Курган, которая уже работала с Тиной над созданием видеороликов для песен "Не святые" и "Розы" .

SHUMEI – наиболее перспективный артист нового поколения в Украине. Его уникальный тембр нельзя спутать с любым другим голосом в мире. Хрипота и мужество его вокала придали этой композиции крутого содержания. Я очень довольна этим сотрудничеством,

– поделилась артистка.

Тина Кароль и SHUMEI "Стерва": смотрите видео онлайн

Кароль создала музыкальный проект "Дом звукозаписи"

Дом звукозаписи – это современное прочтение форматных вокальных шоу, но созданного специально для аудитории в ютубе. Название отражает не только сущность музыкального перформанса, но и место проведения съемок. Все выпуски шоу снимаются в легендарном Доме звукозаписи Украинского радио, где более 50 лет записывались украинские знаковые песни.

В каждом выпуске проекта будет появляться новый герой, который вместе с Кароль будет создавать уникальный музыкальный перформанс и вместе исследовать историю выбранной для него композиции.

Тина вместе с журналистской командой будет знакомить зрителей с теми треками, которые имеют необычный и тернистый путь к успеху. Кароль выступает в роли интервьюера и музыкального продюсера шоу.

Приглашенная знаменитость должна спеть выбранную для нее песню вживую. Однако, сложность заключается в том, что это должно быть сделано с первого дубля. Более того, после выхода каждого выпуска исполненная песня на шоу будет выпускаться как полноценный трек артиста на всех музыкальных платформах.