Тимур Мирошниченко с женой удочерили второго ребенка и впервые показали его: трогательное видео
Источник:Инна Мирошниченко
Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна поделились трогательной новостью: их семья стала больше. Пара удочерила второго ребенка.
Теперь в семье Мирошниченков воспитывается четверо детей: двое сыновей и две дочери. Многие украинские звезды уже успели поздравить Тимура и Инну с пополнением в семье. Также это сделали их фаны.
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Мирошниченки опубликовали эмоциональное видео, которое быстро растопило сердца подписчиков. На кадрах можно увидеть, как супруги стоят с распростертыми объятиями, а навстречу им бежит маленькая белокурая девочка. Момент их встречи полон любви и нежности – семья объединяется в теплых объятиях, а Инна берет дочь на руки.
"+1", – лаконично отметили под роликом Тимур и Инна.
В то же время супруги пока не показывает лицо девочки.
Видео семьи Мирошниченко вызвало волну поддержки среди поклонников и коллег по шоу-бизнесу. Украинские звезды искренне поздравили Тимура и Инну с важным событием в их жизни.
- Светлана Тарабарова: "До слез. Спасибо, спасибо вам за еще одну спасенную детскую жизнь";
- Анатолий Анатолич: "Какое счастье";
- Рамина Эсхакзай: "Ура";
- Юлия Думанская: "Счастья вашей семье";
- Валентина Хамайко: "Поздравляю вас! Вместе. Наконец-то! Интересно, что почти в это время год назад у вас появился Марсель. Пусть все адаптации пройдут легко. Любви, вдохновения и сил всей вашей большой семье".
Что известно об усыновлении второго ребенка семьей Мирошниченко
- Тимур рассказал, что уже во время первого опыта усыновления они с женой Инной выражали желание принять в семью сразу двух детей. Однако специалисты рекомендовали начать с одного ребенка, поэтому супругам пришлось инициировать процесс во второй раз.
- Процедура второго усыновления оказалась достаточно сложной и длилась более полугода.
- Для второго усыновления были установлены специфические критерии: Инна могла усыновить девочку в возрасте 8-10 лет без социальной истории.
- Интересный факт: обычно усыновленные дети должны быть младше уже имеющихся в семье. Однако для Мирошниченков сделали исключение по личной просьбе Инны, которая хотела принять в семью именно старшую девочку.