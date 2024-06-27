Тимур Мирошниченко с женой удочерили второго ребенка и впервые показали его: трогательное видео

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна поделились трогательной новостью: их семья стала больше. Пара удочерила второго ребенка.

Теперь в семье Мирошниченков воспитывается четверо детей: двое сыновей и две дочери. Многие украинские звезды уже успели поздравить Тимура и Инну с пополнением в семье. Также это сделали их фаны.

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Мирошниченки опубликовали эмоциональное видео, которое быстро растопило сердца подписчиков. На кадрах можно увидеть, как супруги стоят с распростертыми объятиями, а навстречу им бежит маленькая белокурая девочка. Момент их встречи полон любви и нежности – семья объединяется в теплых объятиях, а Инна берет дочь на руки.

"+1", – лаконично отметили под роликом Тимур и Инна.

В то же время супруги пока не показывает лицо девочки.

Видео семьи Мирошниченко вызвало волну поддержки среди поклонников и коллег по шоу-бизнесу. Украинские звезды искренне поздравили Тимура и Инну с важным событием в их жизни.

Светлана Тарабарова : "До слез. Спасибо, спасибо вам за еще одну спасенную детскую жизнь";

: "До слез. Спасибо, спасибо вам за еще одну спасенную детскую жизнь"; Анатолий Анатолич : "Какое счастье";

: "Какое счастье"; Рамина Эсхакзай : "Ура";

: "Ура"; Юлия Думанская : "Счастья вашей семье";

: "Счастья вашей семье"; Валентина Хамайко: "Поздравляю вас! Вместе. Наконец-то! Интересно, что почти в это время год назад у вас появился Марсель. Пусть все адаптации пройдут легко. Любви, вдохновения и сил всей вашей большой семье".

Что известно об усыновлении второго ребенка семьей Мирошниченко