Собрались тысячи людей: фанаты Тейлор Свифт бесплатно побывали на ее концерте в Германии

Знаменитая певица Тейлор Свифт продолжает выступать с концертами в рамках The Eras Tour. На днях она дважды выступила в Мюнхене, где на мероприятие пришли посмотреть тысячи людей бесплатно.

Тейлор Свифт пришли послушать в Мюнхене тысячи поклонников. Концертная площадка располагалась неподалеку от высокого холма Olympiaberg. Это одна из самых высоких точек на юге Германии.

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Фанаты Тейлор Свифт собрались на этом холме, получив возможность услышать выступление любимой певицы, не приобретя билет. По оценкам полицейских, около 25 тысяч человек пришло послушать артистку.

Видео с холма завирусились в сети:

Организаторы концерта не стали препятствовать фанатам несмотря на то, что они не заплатили за просмотр. Наоборот: они раздавали зрителям воду и одеяла.

Концерт Тейлор Свифт, прошедший в воскресенье, стал последним для Германии. Но масштабный The Eras Tour продолжается. С четверга по субботу 1 – 3 августа артистка отыграет три концерта в Польше.