Умер Святослав Пелишенко - капитан "Одесских джентльменов", который 30 лет прожил в России
Источник:Светлана Фабрикант
Украинский юморист Святослав Пелишенко умер в возрасте 71 год. Больше всего его знают как капитана команды КВН "Одесские джентльмены".
О потере сообщила близкая подруга Святослава Пелишенко – Светлана Фабрикант. Это одесская журналистка и бывшая участница команды "Одесские джентльмены".
Смотрите также Все это было в последний раз, – Приходько о роковой поездке в Трускавец, где умер ее менеджер
Умер Святослав Пелишенко
Комик и юморист умер в воскресенье, 31 марта. Ему исполнился 71 год. Причина смерти артиста пока неизвестна.
Как много горя. От нас ушел капитан. Слава... Большой ребенок... Бесконечно талантливая, бесконечно мудрая, бескомпромиссно справедливая и честная, ужасно скромная и всеми нами, всей командой, чрезвычайно любимая. Потому что родной!
– высказалась Светлана Фабрикант.
Политик добавила, что Святослав Пелишенко очень любил родную Одессу. Он посвятил городу книги, стихи и песни.
Святослав Пелишенко в молодости / Фото из фейсбука Светланы Фабрикант
Что известно о Святославе Пелишенко
- Святослав Пелишенко – советский и украинский юморист, сценарист и комик. Он учился в Одессе, преподавал там в университете. Получил звание кандидата физико-математических наук.
- Много лет Пелишенко провел в КВН, будучи капитаном клуба "Одесские джентльмены".
- В 1991 году Святослав Пелишенко переехал из Украины и начал сотрудничать с телевидением в Москве. Стал автором программы "Городок", снялся в ряде фильмов. Из-за того, что сценарист более 30 лет провел в России, пропагандисты сейчас называют его россиянином.
- Позиция Святослава Пелишенко относительно войны неизвестна. Он был неактивным в социальных сетях и вел закрытый образ жизни.