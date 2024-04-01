Умер Святослав Пелишенко - капитан "Одесских джентльменов", который 30 лет прожил в России

Украинский юморист Святослав Пелишенко умер в возрасте 71 год. Больше всего его знают как капитана команды КВН "Одесские джентльмены".

О потере сообщила близкая подруга Святослава Пелишенко – Светлана Фабрикант. Это одесская журналистка и бывшая участница команды "Одесские джентльмены".

Смотрите также Все это было в последний раз, – Приходько о роковой поездке в Трускавец, где умер ее менеджер

Умер Святослав Пелишенко

Комик и юморист умер в воскресенье, 31 марта. Ему исполнился 71 год. Причина смерти артиста пока неизвестна.

Как много горя. От нас ушел капитан. Слава... Большой ребенок... Бесконечно талантливая, бесконечно мудрая, бескомпромиссно справедливая и честная, ужасно скромная и всеми нами, всей командой, чрезвычайно любимая. Потому что родной!

– высказалась Светлана Фабрикант.

Политик добавила, что Святослав Пелишенко очень любил родную Одессу. Он посвятил городу книги, стихи и песни.



Святослав Пелишенко в молодости / Фото из фейсбука Светланы Фабрикант

Что известно о Святославе Пелишенко