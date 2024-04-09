Скандал относительно вечеринки во Львове: Наталка Карпа ответила на упрек о гонораре в 200 тысяч гривен

На прошлой неделе львовский бомонд организовал благотворительное мероприятие с целью собрать средства для армии. Но его результаты вызвали больше хейта, чем благодарных комментариев. Наталка Карпа, которая выступила на вечеринке, высказалась о скандале.

Певица Наталка Карпа была приглашенной гостьей мероприятия, вместе с Андреем Кише и группой "Рандеву". Звезда высказалась только о своем участии в вечеринке, ответив на упреки о гонораре в размере "200 тысяч гривен на троих".

Подробнее Собрали только на 7 дронов: сеть возмутила благотворительная лакшери-вечеринка с львовским бомондом

Наталка Карпа прокомментировала скандал

Артистка удивилась тому факту, что ни один журналист не позвонил ей за комментарием. Ведь этот инцидент облетел таблоиды. Наталка Карпа объяснила, что для нее это было полностью благотворительное выступление.

Ни копейки я за это выступление я не взяла. Более того, даже логистические расходы, это и горючее, и профессиональный визажист, было за мой собственный счет. С девушками из журнала я знаюсь давно, дружу, общаюсь. Потому что выпускать глянец непросто, тем более во времени карантина, войны,

– рассказала певица.

Наталка Карпа добавила, что тема организации и того, что произошло, больше лежит на владельцах журнала "Пьемонт". И она сама заверила, что пела для гостей от всего сердца и не получила никакой зарплаты.

"200 тысяч гривен на всех трех, – я бы хотела, чтобы так было. Потому что я имела бы возможность эти деньги передать дальше, куда надо ремонтировать авто на передовую к мужу в Донецкую область. Но у меня тех средств с выступления не было. Что меня в этой истории очень болит: снова происходят какие-то внутриусобные войны. Наверное во времени войны этот раздор, он болит. Очень обидно, что Львов снова засветился в таблоидах не в таком, как бы хотелось, свете", – отметила артистка.

Наталка Карпа о скандале: смотрите видео онлайн

Подробнее о скандале