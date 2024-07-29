Через год после смерти: стала известна причина гибели Шинейд О'Коннор

В прошлом году шоубиз всколыхнуло известие о преждевременной смерти ирландской певицы Шинейд О'Коннор. Лишь теперь стала известна причина, по которой знаменитость ушла из жизни.

Подробностями трагедии поделился бывший муж Шинейд, Джон Рейнольдс. Заметим, что после смерти у звезды осталось двое сыновей Джейк Рейнольдс и Иешуа Фрэнсис Нил, а также дочь Ройсин.

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Так, выяснилось, что в свидетельстве о смерти певицы О'Коннор говорится, что причиной стало обострение хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы, что сопровождалось инфекцией нижних дыхательных путей низкой степени тяжести.

Напомним, ирландская певица умерла в возрасте 56 лет 26 июля. Полиция обнаружила бездыханное тело в ее лондонской квартире. Трагично, что 17-летний сын исполнительницы Шейн покончил жизнь самоубийством в январе 2022 года. Шинейд О'Коннор очень тяжело переживала его потерю. В своем последнем посте в соцсети Х артистка выразила свою глубокую скорбь, заявив, что не может жить без него.