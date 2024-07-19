Более 3 миллионов долларов: Шеннен Догерти взяла деньги в долг за год до смерти

13 июля, умерла известная американская актриса Шеннен Догерти. Звезда сериалов "Все женщины ведьмы" и "Беверли Хиллз, 90210" в течение девяти лет боролась с раком молочной железы.

На днях впервые после смерти дочери вышла на связь мама Доэрти – Роза. Она нежно обратилась к своему покойному ребенку и поблагодарила поклонников за поддержку.

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Через неделю после гибели Шеннен стало известно о ее многомиллионных долгах. Звезда за год до смерти взяла ипотечный кредит на сумму 3 миллиона долларов (124 200 000 гривен) для того, чтобы приобрести недвижимость в Малибу.

Впрочем, актриса не закрыла его, поэтому ее родственникам придется погасить задолженность вместо нее. К тому же Догерти оставила своей семье более 250 тысяч долларов (10 350 000 гривен) судебных расходов, которые также не выплатила.

Актриса также требовала от экс-супруга Курта Исвариенко ежемесячные алименты в размере более 15 тысяч долларов (621 000 гривен). Она обвиняла его в том, что он якобы умышленно задерживает бракоразводный процесс, ожидая ее смерти. Впрочем, Шеннен официально расторгла брак с мужем за день до своей гибели.

, Догерти сообщила о своем диагнозе в 2015 году. Как отметила актриса, ее рак вернулся после ремиссии. Она находилась на 4-й стадии с метастазами, которые сначала распространились на мозг, а позже – на кости. За несколько месяцев до смерти Шеннен начала экспериментальную терапию.

Напомним, несмотря на надежды на лучшее, звезда откровенно высказывалась о своей гибели. Актриса признавалась, что переживала за состояние матери, поэтому решила самостоятельно подготовиться к своим похоронам. Догерти умерла в 53-летнем возрасте.