После длительной борьбы с раком: умерла актриса Шеннен Догерти

14 июля, стало известно о смерти звезды сериала "Зачарованные" Шеннен Догерти. Актриса на протяжении длительного времени боролась с раком молочной железы.

О печальном известии сообщила представительница Шеннен Лесли Слоун. Догерти скончалась в возрасте 53 лет.

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С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть актрисы Шеннен Догерти. В субботу, 13 июля, она проиграла борьбу с раком после многих лет борьбы с ним,

– поделилась Слоун.

По словам Лесли, актриса погибла в кругу близких и родных. Семья Шеннен просит отнестись с пониманием к их потере и оставить их на некоторое время в покое.

После того как знаменитая актриса узнала о своем онкологическом заболевании, ее жизнь претерпела кардинальные изменения. Начиная с 2015 года, Догерти публично рассказала о своем диагнозе рака молочной железы и сложности лечения. По словам звезды, после ремиссии заболевание вернулось. Она находилась на 4-й стадии рака с метастазами, поэтому начала экспериментальную терапию и надеялась на положительный результат.

Сразу после объявления известия о раке принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, Шеннен публично к ней обратилась. Актриса попросила поклонников перестать беспокоить Ее Высочество и оставить ее в покое.

"Быть публичным лицом – не значит, что общественность владеет этим человеком. Мы все имеем право пройти через болезнь или жизнь в личном порядке. Давление, теории заговора и просто болезненное любопытство заставили этого человека все объяснить, прежде чем он смирился с этим и смог рассказать своим детям", – поделилась Догерти.

Напомним, несмотря на надежду на лучшее, звезда сериала "Беверли-Гиллз, 90210" откровенно выражала свои мысли о смерти. Шеннен делилась, что больше всего беспокоилась за свою маму. Актриса хотела упростить ей жизнь в случае потери, поэтому решила самостоятельно подготовиться к похоронам.