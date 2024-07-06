Гений украинской современности: где сейчас Сергей Жадан, который был в отношениях с Кристиной Соловий

Жадан посвятил более 30 лет своей жизни публичной деятельности в ролях писателя, музыканта, общественного деятеля, а сегодня – еще и военного. Его песни, романы, стихи захватывают аудиторию не только в Украине, но и за ее пределами.

Сергей родился в 1974 году на Луганщине, а вот детство он провел в Старобельске тогдашней Ворошиловградской области. Сам писатель делился, что родители разделяли его увлечение книгами, никто не загонял в определенные рамки, а давали простор для развития. Как Сергей Жадан построил успешную карьеру и где он сейчас – читайте в материале Show 24.

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Юные годы и становление творческой личности

Впоследствии Жадан поехал учиться в Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (ныне Педагогический университет имени Григория Сковороды). В вузе юноша изучал немецкий язык и литературу.

Сергей Жадан в детстве / Фото "Суспільне"

После получения высшего образования Сергей остался в Харькове, чтобы развивать литературную деятельность. Уже в середине 90-х годов вышли в свет первые сборники: "Генерал Иуда", "Цитатник: Стихи для любовниц и любовников" и "Пепси".

В 2000 году писатель вместе с друзьями создает группу "Собаки в космосе", которая сегодня называется "Жадан и собаки".

"Собаки в космосе" / Фото Last.FM

В то время группа по максимуму вкладывала в свое развитие, выступая на различных фестивалях и записывая треки.

Жадан и Собаки – Телка барабанщика: смотреть видео онлайн

Параллельно с творческой деятельностью, Сергей заканчивает аспирантуру и начинает преподавать на кафедре украинской и мировой литературы. А в 2004 году в свет выходит роман "Депеш Мод", который принес автору популярность и узнаваемость.

Жадан начал активно участвовать в литературных вечерах и фестивалях, проявлял себя как общественный деятель. А роман "Ворошиловград" даже называли "манифестом поколения".

Во время Революции Достоинства музыкант получил ранения во время столкновений между сторонниками и противниками этого движения.

Жадан на Майдане / Фото Texty

В 2014 году писатель издает роман "Месопотамия" с философскими размышлениями, а группа "Жадан и собаки" выпускает ряд песен с остросоциальной тематикой.

В то время, Сергей называл Майдан "символом рождения нового гражданского общества в Украине".

Жадан и Собаки – Кобзон: смотрите видео онлайн

Когда Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе, Жадан активно включился в помощь военным. Он не только собирал деньги, но и выступал перед защитниками, чтобы поднять моральный дух.

Личная жизнь

Насколько известно широкой публике, то гений современности, который написал немало слов о любви, влюблялся трижды.

Впервые Сергей женился на режиссере харьковского театра – Светлане Олешко. За время супружеской жизни у пары родился сын Иван.

Жадан с сыном Иваном и дочерью Марией / Фото из инстаграма музыканта

Со второй женой писатель познакомился в харьковском издательстве "Фолио". Избранницей стала Ирина Куницына, которая родила мужу дочь Марию.

Сергей, Ирина и Мария / Фото Валентина Кузана

В 2023 году Жадан и Куницына развелись. В решении суда говорилось, что они уже давно не живут семейной жизнью.

С тех пор было немало сплетен о возможном романе Сергея и певицы Кристины Соловий. В 2022 году вышел клип исполнительницы на песню "Юність", где мужчина был в главной роли. В видео было немало страстных кадров между Жаданом и Соловий, что лишь подогрело слухи о химии между ними.

Кристина Соловий – Юність: смотрите видео онлайн

Впоследствии появилось немало моментов, когда девушка с певцом все чаще начали вместе появляться в разных местах. В 2023 году оба исполнителя выпустили совместную видеоработу на песню "Серце", но и тогда официально не подтвердили своих отношений.

Жадан и Собаки, Кристина Соловий – Серце: смотрите видео онлайн

В этом году Соловий в интервью Маше Ефросининой подтвердила, что у нее был роман с Сергеем. Отношения между ними начались еще до начала полномасштабного вторжения, когда оба находились в отношениях.

Певица заверила, что между ними была химия, но впоследствии она влюбилась в другого мужчину. Разрыв был болезненным для обоих.

Это была напряженная история, и она очень потрепала всем нервы. Сейчас я на антидепрессантах с тех пор, как все закончилось. Я была инициатором, потому что я влюбилась в другого мужчину. Я не смогла бы на два фронта. Он об этом узнал, и это было очень нечестно,

– объяснила артистка.

После этой новости реакция Жадана была довольно лаконичной: "что это за х**ня". Пока неизвестно свободно ли сердце любимца многих женщин.

Где сейчас Сергей Жадан

С началом полномасштабной войны Сергей активизировался с волонтерской деятельностью. Участвовал в благотворительных мероприятиях, поддерживал военных, собирал средства, которые направлял на нужды ВСУ.

В начале июня музыкант сообщил, что присоединился к Силам обороны. Он опубликовал фотографию в военной форме и поделился, что присоединился в ряды 13 бригады НГУ "Хартия".

В то же время историк Тимоти Снайдер выразил протест по мобилизации Жадана, утверждая, что писатель должен получить Нобелевскую премию, а не брать в руки оружие.

Тимоти Снайдер и Сергей Жадан / Фото из инстаграма Сергея Жадана

Недавно Сергей получил звание Почетного доктора философии Украинского свободного университета. Писатель дистанционно поблагодарил вуз за такой титул, ведь сейчас находится на военной подготовке.