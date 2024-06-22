Отмечает 43-летие: как изменился Сергей Притула от ведущего и юмориста до волонтера

Украинский активист и общественный деятель давным-давно стал популярным благодаря медийной деятельности. Притула был лицом многих телепроектов, но с началом полномасштабной войны его жизнь в корне изменилась.

22 июня 1981 года в городе Збараж Тернопольской области родился Сергей Притула. С юности парень был активным участником различных мероприятий и молодежных организаций. Подробнее о жизни и карьере волонтера читайте далее в материале Show 24.

К теме Поддержала Украину в отличие от своего отца, который молчит о войне: где сейчас Лия Меладзе

Молодые годы и работа на телевидении

Школу парень закончил с золотой медалью, а затем поступил в Тернопольскую академию народного хозяйства. Во время учебы выступал в КВН, участвовал в конкурсах художественной самодеятельности.

Сергей Притула в детстве / Фото из личного архива мужчины

В 1998 году прошел кастинг на должность радиоведущего на "Радио Тернополь 106.1 FM". Тогда Сергей взял себе псевдоним "Серый". В начале 2000-х годов учился в колледже в Лондоне. Однако обучение там не понравилось Притуле и он начал пробовать свои силы в разных профессиях: от строителя до помощника повара.

Сергей Притула в юности / Фото из фейсбука Притулы

Затем вернулся в родной Тернополь и восстановился в должности на радио. Далее проявлял себя как активист и продолжил обучение на магистратуре.

Карьера Сергея, как ведущего, началась с программы "Было ваше – стало наше" в 2004 году. Затем он переехал в Киев и стал работать на "Music-радио".

Сергей Притула в молодые годы / Фото пресс-службы "Нового канала"

Первая слава к мужчине пришла тогда, когда он стал резидентом "Камеди Клаб Украина". Более трех лет Притула выступал с острыми шутками и монологами. В основном, он резко высказывался об украинских знаменитостях.

Сергей Притула – Об украинских казаках (Comedy Club UA): смотреть видео онлайн

В 2008 году юморист начал работать на Новом канале. Сергей стал одним из ведущих утренней программы "Подъем". Троица, которая состояла из Притулы, Фреймут и Педана, больше всего нравилась украинскому телезрителю.

Сергей Притула на "Подъеме" / Фото из фейсбука Притулы

Отметим, что у мужчины на протяжении всей карьеры менялся стиль во внешности. Сначала у Сергея были длинные волосы, впоследствии – короткая бородка, а еще позже – короткая стрижка и легкая щетина.

Впоследствии к ведущему пришло вдохновение на создание различных проектов, которые впоследствии получили немалую популярность. Стоит отвести отдельное внимание скетч-шоу "Файна Юкрайна". Всего отснято 100 выпусков, а сам проект стал одним из лучших по показателям на постсоветском пространстве.

Сергей Притула и Андрей Молочный / Фото "Новый канал"

После того как проект закрыли, коллега Притулы Андрей Молочный отправился в Россию. Впоследствии Молочный начал выражать украинофобскую позицию, а в 2014 году сравнил украинцев с фашистами.

Стоит вспомнить, что в 2016 году состоялась премьера "Варьяты-шоу". Кроме того, знаменитость вел шоу "Суперинтуиция", “Кто сверху?” и "Дети против звезд" и другие.

Сергей Притула в шоу "Варьяты" / Фото "Новый канал"

Притула даже снялся в комедии "Секс и ничего личного", где сыграл роль Василия. Мужчина работал над адаптацией сценария.

Притула в фильме "Секс и ничего личного" / Фото из открытых источников

Политическая деятельность

В 2019 году Сергей присоединился к партии "Голос" и баллотировался в Верховную Раду. Через год объявил о баллотировании на должность городского головы Киева, а впоследствии покинул проект "Варьяты шоу" и актерскую карьеру в целом. Через некоторое время вышел и из партии "Голос", потому что не соглашался с решениями руководства партии и голосованиями однопартийцев.

В 2021 году Притула объявил о намерении создать собственную партию и баллотироваться на предстоящих парламентских выборах. Но полномасштабная война изменила планы деятеля.

Личная жизнь

Сергей был женат на Юлии Андрийчук, которая родом из Тернополя. Женщина родила сына Дмитрия, который очень похож на своего звездного отца.

Второй раз Притула женился в 2015 году на Екатерине Сопельник, которая родом из Донецка.

Сергей Притула вместе с женой / Фото из открытых источников

У супругов родилось двое дочерей: Соломия и Стефания.

Чем сейчас занимается Сергей Притула

В 2023 году мужчина окончил магистерскую программу в Украинском католическом университете во Львове по отрасли знаний публичного управления и администрирования.

В начале полномасштабного вторжения Сергей заявил, что завершает карьеру ведущего и больше никогда не вернется к развлекательному телевидению. Сейчас Притула занимается благотворительным фондом, где собирает деньги на нужды армии.

Запустил немало масштабных сборов, к которым с радостью присоединились люди по всему миру. За собранные ты потраченные средства волонтер отчитывается на личной странице и отчете фонда. К слову, удалось приобрести даже спутник.

В одном из шоу Притула рассказывал, что финальным проектом в его карьере должен был стать "Форт Буаяр". Но в силу разных обстоятельств съемки переносили, а после 24 февраля 2022 года уже никто не был заинтересован в этой идее.

Сергей продолжает волонтерить и помогать военным. Иногда ездит в командировки за границу. Семья мужчины живет в Украине и поддерживает его инициативы и гражданскую позицию.