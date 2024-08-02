Это были довольно хорошие деньги, – Притула рассекретил, сколько зарабатывал на Новом канале

Сергей Притула длительное время работал на телевидении. Теперь он рассекретил, сколько тогда зарабатывал.

Заметим, Притула начал свою карьеру на Новом канале в 2008 году как ведущий утреннего шоу "Подъем". Со временем его популярность росла, и он участвовал во многих проектах, включая "Файна Юкрайна" и "Кто сверху?". В отдельные годы Сергей вел до семи проектов одновременно на трех разных каналах.

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По словам Притулы, его годовой доход от телевизионной деятельности превышал 4 миллиона гривен, что в то время составляло примерно 150 тысяч долларов. Шоумен отметил, что такой заработок позволил ему приобрести три квартиры в Киеве в 2020 году.

Ну, это были достаточно хорошие деньги, учитывая прошлые годы. Скажем так, стоимость этих трех квартир, которые были приобретены в 2020 году, – меньше, чем был мой годовой заработок на Новом канале... Ну, квартиры вышли, кажется, в той газете или в той статье я прочитал – 4,1. Кажется, это соответствует действительности. Для меня в те времена это абсолютно вменяемая, подъемная, нормальная цифра. Отработать на Новом канале, начиная с "Подъема", "Файна Юкрайна", "Кто сверху" и так далее... Каждый год у меня было как минимум три проекта на Новом, а вот, кажется, в 2018-м я вел семь проектов на трех каналах – ICTV, СТБ и Новый,

– поделился шоумен.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения России в Украину Притула объявил о завершении карьеры телеведущего. Сейчас он сосредоточился на работе своего благотворительного фонда, который собирает средства на нужды украинской армии.