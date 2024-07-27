Впервые после признания о тяжелой болезни: Селин Дион выступила на открытии Олимпиады-2024

Канадская певица Селин Дион вернулась на сцену после длительного перерыва. Артистка выступила на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

В пятницу, 26 июля, в Париже состоялось открытие Олимпийских игр. Селин Дион выступала на Олимпиаде в 1996 году, а в этом году она повторила свой успех.

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Канадская певица, которая борется с неизлечимой болезнью, впервые за 5 лет вышла на сцену и выступила вживую. Она завершила церемонию открытия у подножия Эйфелевой башни.

Селин Дион спела композицию французской звезды Эдит Пиаф – Hymne à l'Amour.

Селин Дион выступила на церемонии открытия Олимпиады-2024: видео

Певица предстала перед публикой в роскошном белом платье, украшенном бусинами и пайетками, с воротником и широким шлейфом от бренда Dior. Она собрала волосы в элегантный пучок, дополнила образ бриллиантовыми серьгами и изысканным макияжем.

Напомним, в декабре 2022 года Селин Дион поставили диагноз – синдром мышечной скованности. Это неизлечимая болезнь, которая затронула малейшие аспекты жизни певицы. Из-за постоянных судорог во всех мышцах артистка не могла петь, поэтому она перенесла свой тур, который планировала на 2023 – 2024 год.