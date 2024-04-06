Саша Барон Коэн и Айла Фишер расстались после 20 лет в отношениях

Знаменитые актеры Саша Барон Коэн и Айла Фишер сообщили о разводе. Они около 14 лет состояли в браке.

Новость о разводе первым сообщил звезда "Бората" и "Диктатора" – Саша Барон Коэн. Он рассказал о разрыве в инстаграм-сториз.

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Саша Барон Коэн и Айла Фишер разводятся

Британский актер опубликовал милое фото с бывшей женой, где они позируют в спортивных костюмах для тенниса.

После длительного теннисного матча, который длился более 20 лет, мы в конце концов кладем наши ракетки. В 2023 году мы совместно подали заявление о расторжении брака. Мы всегда ставили в приоритет нашу конфиденциальность и без огласки работали над этими изменениями,

– признался Саша Барон Коэн.

Юморист добавил, что они разделяют преданность и любовь к их детям. Пара выразила благодарность фанам, которые уважают желание их семьи о конфиденциальности.



Саша Барон Коэн и Айла Фишер / Фото из инстаграм-сториз

Что известно об отношениях пары

Саша Барон Коэн и Айла Фишер находились в отношениях около 20 лет. Актеры поженились в 2010 году в Париже. У супругов родилось трое детей: 15-летняя Олив, 13-летняя Элул, и 8-летний Монтгомери.

В прессе считают, что звезды решили окончательно поставить точку в отношениях после недавнего скандального заявления Ребел Уилсон. В своих мемуарах актриса назвала Коэна "засранцем-комиком" и написала о том, что он якобы советовал ей раздеться на съемках фильма "Братья Гримсби".

Тогда Айла Фишер также приняла участие в съемках, это была первая лента, в которой пара снялась вместе. По одним источникам, актриса хотела сохранить свою репутацию. Другие говорят, что бывшие до сих пор имеют теплые чувства друг к другу.