Украинские тикток-хиты 2024: самые популярные песни, которые разрывают социальную сеть

Spotify выделил перечень самых популярных украинских синглов, которые вирусились в тикток в начале 2024 года.

Стриминговый сервис Spotify обнародовал рейтинг украинских песен, которые покорили социальную сеть. Именно под них тиктокеры больше всего распространяли видео.

К слову Тикток заполонили видео неземной красоты украинок под хит Ивасюка "Я піду в далекі гори"

Украинские тикток-хиты 2024

Лефльор – Опля Картопля

Шуточный трек, который опубликовал блогер Лефльор, стал настолько популярным, что инфлюенсер решил опубликовать полную версию сингла. Песня про жареную картошку заполонила тикток оригинальными видео.

Jerry Heil & Alyona Alyona – Teresa&Maria

В тикток до сих пор в трендах трек певиц, с которым они будут представлять Украину на 68-м песенном конкурсе Евровидение-2024. Артистки будут выступать в первом полуфинале перформанса под номером 5. Букмекеры пророчат девушкам выход в финал, а их шансы на победу составляют 9% – это 4 место в рейтинге.

jockii druce – бути долба*обом

Провокационный трек стал достаточно вирусным, вопреки тому, что в нем употреблено немало нецензурной лексики.

Клавдия Петровна – Я тобі брехала

Инкогнито-певица стала настоящим хитмейкером, чей каждый последующий трек превосходит предыдущий. Поэтому вполне логично, что крайняя песня Клавдии прочно закрепилась в трендах тикток.

Скрябин – Про любов

Тикток подарил новое дыхание старой песне легендарного Кузьмы Скрябина "Про любов", которая вышла в далеком 2007 году.

Do Sliz – Кошенята

Тикток также продолжает открывать новые имена. Среди них певица Do Sliz и ее меланхоличный сингл "Кошенята".

Артистка Чуприненко - Степ

Маруся Чупруненко презентовала песню, посвященную папе. В трек вошли воспоминания певицы из детства на юге Украины о горах арбузов, море, посиделки под орехом и другие теплые моменты.

Tember Blanche & Макс Пташник - В одній кімнаті

Инди-поп дуэт Tember Blanche и львовский исполнитель Макс Пташник на днях презентовали совместный мини-альбом "Спокій", в который и вошел трек "В одній кімнаті".

Кажанна – Сліди

Песню "Сліди" певица посвятила украинцам, что продались России, выбрав кровавые рубли и отказавшись от своей этнической принадлежности.

Ziferblat – Диско-Фанко

Трек вышел год назад, впрочем, и до сих пор не теряет позиций. Новым толчком к популярности стало участие группы в Национальном отборе на Евровидение-2024, где они заняли 2 место.