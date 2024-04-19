Обнимались в Чикаго: российский рэпер заговорил о дружбе с Хлывнюком

На днях российский певец Иван Алексеев, также известный как Noize MC, сообщил, что в Чикаго встретился с Андреем Хлывнюком, солистом группы "Бумбокс". Артисты впервые увиделись с начала широкомасштабной войны. По этому случаю российский рэпер решил рассказать историю знакомства с украинским исполнителем.

Интересно, что познакомились они более 16 лет назад. К тому же Иван Алексеев опубликовал фото, где обнимается с Андреем Хлывнюком.

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Что известно об отношениях Хлывнюка и Noize MC

Выяснилось, что исполнители познакомились в Воронеже в 2008 году, когда были хедлайнерами на Дне молодежи. Затем, по словам российского рэпера, они еще много раз "очень душевно пересекались": в Москве, в Нижнем Новгороде, в Киеве и других городах.

Я заслушивался "Бумбоксом" с их первого релиза ("Меломания", 2005), а "Диагноз" вообще знал наизусть и потихоньку изучал украинский по вкладке с текстами с того CD,

– поделился Noize MC.

Он отметил, что 24 февраля 2022 года позвонил Андрею Хлывнюку и на днях они впервые встретились в Чикаго, фото с их встречи российский артист выставил в своих соцсетях.

На концерте, говорит Алексеев, Хлывнюк грустно пошутил, что юношеские мечты о гастролях по всему миру нужно было формулировать конкретнее и в гримерке они дважды поднимали бокалы "за людей"

Далее российский исполнитель на украинском языке процитировал строки из трека "Люди" и отметил, что гордится фронтменом "Бумбокса".

Свет победит тьму,

– подытожил Noize MC.

Что известно о Noize MC