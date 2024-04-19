Обнимались в Чикаго: российский рэпер заговорил о дружбе с Хлывнюком
Источник:Noize MC
На днях российский певец Иван Алексеев, также известный как Noize MC, сообщил, что в Чикаго встретился с Андреем Хлывнюком, солистом группы "Бумбокс". Артисты впервые увиделись с начала широкомасштабной войны. По этому случаю российский рэпер решил рассказать историю знакомства с украинским исполнителем.
Интересно, что познакомились они более 16 лет назад. К тому же Иван Алексеев опубликовал фото, где обнимается с Андреем Хлывнюком.
Не пропустите Пропали с экранов и сменили имидж: чем сейчас занимаются легенды "Фабрики звезд" братья Борисенко
Что известно об отношениях Хлывнюка и Noize MC
Выяснилось, что исполнители познакомились в Воронеже в 2008 году, когда были хедлайнерами на Дне молодежи. Затем, по словам российского рэпера, они еще много раз "очень душевно пересекались": в Москве, в Нижнем Новгороде, в Киеве и других городах.
Я заслушивался "Бумбоксом" с их первого релиза ("Меломания", 2005), а "Диагноз" вообще знал наизусть и потихоньку изучал украинский по вкладке с текстами с того CD,
– поделился Noize MC.
Он отметил, что 24 февраля 2022 года позвонил Андрею Хлывнюку и на днях они впервые встретились в Чикаго, фото с их встречи российский артист выставил в своих соцсетях.
На концерте, говорит Алексеев, Хлывнюк грустно пошутил, что юношеские мечты о гастролях по всему миру нужно было формулировать конкретнее и в гримерке они дважды поднимали бокалы "за людей"
Далее российский исполнитель на украинском языке процитировал строки из трека "Люди" и отметил, что гордится фронтменом "Бумбокса".
Свет победит тьму,
– подытожил Noize MC.
Что известно о Noize MC
- Музыка Noize MC – сочетание стилей с акцентом на социальную тематику. По словам самого исполнителя, его творчество – это смесь современной урбанистической музыки и хип-хопа. К тому же в репертуаре артиста есть ряд антифашистских песен.
- Noize MC выступал на различных украинских летних фестивалях, среди которых "Запад" и Atlas Weekend. Кроме того, в 2017 он стал хедлайнером первого MRPL City в Мариуполе, выступив с фристайл-перформансом, посвященным городу.
- В начале российско-украинской войны, в августе 2014 года, музыкант вышел на сцену фестиваля "Запад" с флагом Украины на поясе.
- После 24 февраля 2022 года он осудил действия России и выразил поддержку Украине. В марте 2022 года Алексеев дебютировал в клипе на украиноязычную песню "Вуду", посвященную войне между Россией и Украиной.
- Более того, весной 2022 года он совместно с певицей Монеточкой организовал благотворительный тур по странам Балтии и Европы, все средства от которого пошли на помощь украинцам, пострадавшим от войны.
- В то же время уже в ноябре 2022 года Министерство юстиции России признало его "иноагентом".
- Несмотря на это, в декабре 2023 года рэпер присоединился к сбору средств на помощь жителям Белгорода.