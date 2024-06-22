Без Кейт Миддлтон: 42-летний принц Уильям развлекся на концерте Тейлор Свифт

Принц Уильям отметил свое 42-летие необычным способом – на концерте поп-звезды Тейлор Свифт в Лондоне. Наследник британского престола вместе со своими детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, посетил выступление певицы на легендарном стадионе Уэмбли в рамках ее мирового тура The Eras.

Интересно, что королевская семья не только насладилась шоу, но и имела возможность лично познакомиться с Тейлор Свифт. Совместные фото звезд и видео, где Его Высочество отрывается на концерте, уже заполонили сеть.

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Так, на официальной странице принца и принцессы Уэльских появилась фотография, где улыбающаяся Тейлор Свифт делает селфи с принцем Уильямом, принцессой Шарлоттой и Джорджем. Под фотографией члены королевской семьи выразили благодарность исполнительнице за незабываемый вечер, а в комментариях под постом пользователи отметили, что это одно из лучших фото, которое они видели за последнее время.

В свою очередь знаменитость опубликовала кадр со своего телефона. На этой фотографии также можно увидеть бойфренда Тейлор – баскетболиста Трэвиса Келси.

В то же время особое внимание поклонников привлекло видео, на котором видно, как принц Уэльский восторженно подпевает и танцует во время исполнения хита Shake it off. Рядом с ним, подхватив настроение отца, отрывалась и 9-летняя принцесса Шарлотта.

Интересно, что накануне концерта королевская гвардия исполнила эту же песню Тейлор Свифт перед Букингемским дворцом.

Отметим, что Кейт Миддлтон и младшего принца Луи не было на концерте в Лондоне.

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