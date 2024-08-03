Наследный принц Иордании стал отцом: трогательное видео с первенцем

Принц Иордании Хусейн и его жена принцесса Раджва стали родителями впервые. У королевской четы родилась дочь.

Королевский двор Иордании сообщил счастливую новость на официальной странице. Монаршая семья наконец пополнилась новорожденным ребенком, а 53-летняя королева Рания стала бабушкой.

К слову Кейт Миддлтон планирует появиться на публике совсем скоро: СМИ назвали детали

Принц Хусейн бин Абдалла II и принцесса Раджва стали родителями впервые. У супругов родилась дочь, которую назвали Иман бинт Аль-Хусейн. Об этом стало известно сегодня утром, 3 августа.

В сети показали трогательное видео с новорожденным ребенком. Наследный принц держал дочь на руках.

Принц Хусейн стал отцом: видео

Ребенок принца Хусейна и принцессы Раджвы не войдет в линию престолонаследия. Ведь должность монарха может занимать только мужчина.

Напомним, прошлого года 1 июня принц Иордании Хусейн официально женился на Раджве Аль-Саиф. 10 апреля монаршая семья сообщила, что Принц Хусейн бин Абдалла II и его супруга, принцесса Раджва, готовятся стать родителями