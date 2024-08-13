Потап впервые за долгое время показался вместе с Настей Каменских: редкое фото пары
Источник:Потап
Долгое время Настя Каменских и Потап живут в разных странах, где активно занимаются творчеством. В то же время на днях звездные супруги впервые за долгое время показались вместе.
Пара встретилась в Испании. По этому случаю рэпер выставил совместное фото с женой и известным певцом, родом из Доминиканы.
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Так, Настя Каменских выступила на сцене в Бенидорме с исполнителем Atomic Otro Way, с которым ранее выпустила совместный трек Moloko. Там был также Алексей Потапенко. Он, что интересно, поделился успехами их с Настей хитов на азиатском рынке. Оказывается, треки попали в музыкальные чарты Японии и Китая.
Я горжусь украинской музыкой,
– отметил под фото продюсер.
Накануне супруги вместе были в Юрмале. Тогда Настя Каменских выступила на фестивале Лаймы Вайкуле, а Потап приехал ее поддержать.