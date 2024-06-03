Отказались от певческой карьеры: где сейчас победители "Фабрики звезд"

В 2007 году на украинском телевидении стартовал первый сезон "Фабрики звезд". Проект имел цель поддержать молодых исполнителей. За все годы было отснято 4 сезона и Суперфинал.

В каждом из сезонов участвовали некоторые популярные сегодня звезды, среди которых: Оля Цибульская, Дмитрий Каднай, MamaRika, Даша Астафьева, Владимир Дантес, Светлана Тарабарова, Санта Димопулос и др.

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Кто одержал победу во всех сезонах "Фабрики звезд", как изменились победители и где они находятся – далее в материале Show 24.

Победители 1 сезона

В дебютном сезоне певческого шоу победу одержал дуэт "Опасные связи", который состоял из Ольги Цибульской и Александра Бодянского.

Дуэт "Опасные связи" / Фото из инстаграма Ольги Цибульской

После полученной славы, дуэт превратился во влюбленную пару. Сразу по окончании шоу пара начала встречаться и даже съехалась на одной квартире, но через год они разошлись.

Цибульская рассказала, что Бодянский оставил записку со словами: "Прости, я так больше не могу" и уехал в Россию.

Сегодня Ольга Цибульская успешная украинская певица и телеведущая. Она живет в Украине и продолжает радовать своих поклонников творчеством. Певица более 20 лет в отношениях с мужем Александром. Пара воспитывает сына Нестора.

А вот Бодянский исчез из информационного пространства и не продолжил певческую карьеру. Во время начала полномасштабного вторжения Цибульская пыталась донести правду обо всех ужасах экс-партнеру, однако его ответ был вроде: "Это тебе кажется, это пройдет".

Победители 2 сезона

Вторую победу на шоу также одержал дуэт Владимира Дантеса и Вадима Олейника. Ребята покорили сердца публики и очень быстро стали узнаваемыми. После финала победители подобрали название для дуэта – "ДиО. Фильмы", а в 2014 году вернули прежнее название – "Дантес & Олейник". Однако впоследствии ребята пошли каждый своей дорогой.

Дантес & Олейник на "Фабрике звезд" / Фото из открытых источников

Дантес пробовал себя в ролях ведущего и шоумена, и одновременно продолжил карьеру певца. Женился на Надежде Дорофеевой, но пара уже развелась. Сегодня он в отношениях с Дашей Кацуриной.

Вадим исчез из инфопространства, а певческая карьера пошла на спад. Олейник рассказывал, что он стал актером дубляжа, а с Дантесом почти не пересекается. Иногда парень еще выпускает треки и клипы.

Победитель 3 сезона

Латвийский певец Стас Шуринс очень быстро завоевал расположение аудитории своим пением и талантом. Во время шоу певец встречался с Эрикой (сегодня – MamaRika). Кроме победы на "Фабрике", Шуринс также победил и на проекте "Танцы со звездами".

Стас Шуринс / Фото из открытых источников

Однако после 2014 года певец переехал в Германию. Впоследствии оказалось, что его жена заболела раком и он весь находился рядом с ней. Поэтому певческую карьеру пришлось поставить на паузу.

Впоследствии Шуринс пробовал вернуть прежнюю славу, но ничего не получилось. Сегодня Стас пишет песни для исполнителей и даже открыл студию звукозаписи в Германии.

Победительница 4 сезона

В последнем сезоне проекта победу одержала Юлия Руднева. В инстаграме певица активно публикует свою жизнь.

Юлия Руднева / Фото Сергей Котельников

Юлия активно путешествует по миру, записывает песни, дает небольшие концерты и даже выступала с шоу-балетом.

Победитель Суперфинала

Украинский певец Алексей Матиас участвовал в третьем сезоне "Фабрики", но стал серебряным призером. Впоследствии организаторы устроили новый сезон "Фабрика. Суперфинал". Именно там Матиасу удалось одержать победу.

Алексей Матиас / Фото из открытых источников

После триумфа певец был на пике популярности, даже дважды пробовался на нацотборе Евровидения, однако парню так и не выпал шанс представить Украину на европейском певческом шоу.

В 2014 году Матиас эмигрировал в США в 2014 году и поселился в Лос-Анджелесе. Вероятно, певец до сих пор там проживает.