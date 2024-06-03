Отказались от певческой карьеры: где сейчас победители "Фабрики звезд"
В 2007 году на украинском телевидении стартовал первый сезон "Фабрики звезд". Проект имел цель поддержать молодых исполнителей. За все годы было отснято 4 сезона и Суперфинал.
В каждом из сезонов участвовали некоторые популярные сегодня звезды, среди которых: Оля Цибульская, Дмитрий Каднай, MamaRika, Даша Астафьева, Владимир Дантес, Светлана Тарабарова, Санта Димопулос и др.
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Кто одержал победу во всех сезонах "Фабрики звезд", как изменились победители и где они находятся – далее в материале Show 24.
Победители 1 сезона
В дебютном сезоне певческого шоу победу одержал дуэт "Опасные связи", который состоял из Ольги Цибульской и Александра Бодянского.
После полученной славы, дуэт превратился во влюбленную пару. Сразу по окончании шоу пара начала встречаться и даже съехалась на одной квартире, но через год они разошлись.
Цибульская рассказала, что Бодянский оставил записку со словами: "Прости, я так больше не могу" и уехал в Россию.
Сегодня Ольга Цибульская успешная украинская певица и телеведущая. Она живет в Украине и продолжает радовать своих поклонников творчеством. Певица более 20 лет в отношениях с мужем Александром. Пара воспитывает сына Нестора.
А вот Бодянский исчез из информационного пространства и не продолжил певческую карьеру. Во время начала полномасштабного вторжения Цибульская пыталась донести правду обо всех ужасах экс-партнеру, однако его ответ был вроде: "Это тебе кажется, это пройдет".
Победители 2 сезона
Вторую победу на шоу также одержал дуэт Владимира Дантеса и Вадима Олейника. Ребята покорили сердца публики и очень быстро стали узнаваемыми. После финала победители подобрали название для дуэта – "ДиО. Фильмы", а в 2014 году вернули прежнее название – "Дантес & Олейник". Однако впоследствии ребята пошли каждый своей дорогой.
Дантес & Олейник на "Фабрике звезд" / Фото из открытых источников
Дантес пробовал себя в ролях ведущего и шоумена, и одновременно продолжил карьеру певца. Женился на Надежде Дорофеевой, но пара уже развелась. Сегодня он в отношениях с Дашей Кацуриной.
Вадим исчез из инфопространства, а певческая карьера пошла на спад. Олейник рассказывал, что он стал актером дубляжа, а с Дантесом почти не пересекается. Иногда парень еще выпускает треки и клипы.
Победитель 3 сезона
Латвийский певец Стас Шуринс очень быстро завоевал расположение аудитории своим пением и талантом. Во время шоу певец встречался с Эрикой (сегодня – MamaRika). Кроме победы на "Фабрике", Шуринс также победил и на проекте "Танцы со звездами".
Однако после 2014 года певец переехал в Германию. Впоследствии оказалось, что его жена заболела раком и он весь находился рядом с ней. Поэтому певческую карьеру пришлось поставить на паузу.
Впоследствии Шуринс пробовал вернуть прежнюю славу, но ничего не получилось. Сегодня Стас пишет песни для исполнителей и даже открыл студию звукозаписи в Германии.
Победительница 4 сезона
В последнем сезоне проекта победу одержала Юлия Руднева. В инстаграме певица активно публикует свою жизнь.
Юлия активно путешествует по миру, записывает песни, дает небольшие концерты и даже выступала с шоу-балетом.
Победитель Суперфинала
Украинский певец Алексей Матиас участвовал в третьем сезоне "Фабрики", но стал серебряным призером. Впоследствии организаторы устроили новый сезон "Фабрика. Суперфинал". Именно там Матиасу удалось одержать победу.
После триумфа певец был на пике популярности, даже дважды пробовался на нацотборе Евровидения, однако парню так и не выпал шанс представить Украину на европейском певческом шоу.
В 2014 году Матиас эмигрировал в США в 2014 году и поселился в Лос-Анджелесе. Вероятно, певец до сих пор там проживает.