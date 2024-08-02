Трек об обреченных отношениях: хит Ланы Дель Рей 12-летней давности разрывает тикток

Песни американской звезды Ланы Дель Рей становятся незабываемой классикой. Несмотря на то, что легендарный альбом Born to Die вышел 12 лет назад, его треки до сих пор вирусные в социальных сетях.

Второй студийный альбом Ланы Дель Рей Born to Die вышел в 2012 году и получил невиданную популярность. Одноименный сингл, который вышел еще до пластинки, сейчас стал особенно вирусным в тиктоке, пишет Show 24.

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Песня Born to Die – это поп и трип-хоп баллада, рассказывающая об обреченных отношениях. Композиция сопровождается стильным клипом, съемки которого проходили во дворце Фонтенбло во Франции.

Можно увидеть две стороны отношений, где я целую ее, а потом приставляю пистолет к ее голове. Вот что это такое. Эти отношения такие ужасные, но никто из них не хочет расставаться,

– комментировал песню актер, который сыграл бойфренда Ланы.

Лана Дель Рей – Born to Die: смотрите видео онлайн

Теперь песня собирает миллионы просмотров в тиктоке. Ее используют как саундтрек к романтическим видео, цитат о любви и тому подобное.

Также под песню Born to Die создали тренд, где подписчики должны угадать цвет глаз человека.

Песни Ланы Дель Рей завоевывают расположение зрителей в разные годы: что в 2012, что в 2024. Талантливая певица готовит новый альбом, который может выйти уже в сентябре этого года.