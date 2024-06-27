Легендарная песня "Я козачка твоя" в исполнении Раисы Кириченко приобрела новую популярность

Украинская певица, которая награждена званием Героя Украины, в свое время снискала пылкую благосклонность публики. Интересный голос, который не похож на других, образ и поведение на сцене делали Кириченко незаменимой.

Сегодня молодое поколение создает современные тренды, которые переплетаются с прошлым и придают буквально второе дыхание тем песням, и тем артистам, которые подзабылись. На этот раз объектом внимания стала песня "Я козачка твоя" в исполнении Раисы Кириченко. Что интересного вы могли не знать о композиции – подробнее в материале Show 24.

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Песня имела несколько версий главного названия: "Я козачка твоя", "Казачка", "Казакова дружина", "Пане полковнику". Однако первый вариант остается самым популярным. Автор слов – Надежда Галковская, а композитор – Николай Збарадский. Самые популярные исполнения принадлежат двум исполнительницам: Раисе Кириченко и Любови Каминской.

Раиса Кириченко / Фото из центрального государственного аудиовизуального и электронного архива

Сначала была написана музыка к композиции в 1991 году. За короткий промежуток времени украинский композитор Николай Збарацкий начал напевать слова к песне. Прообразом казачки стала участница культорологического похода "Казацкими путями" Светлана Нестеренко (Сташкевич). А первыми исполнителями стали Надежда Галковская и хор общества "Просвіта".

Песня стала шлягером, а в свое время вызвала немалый резонанс. В частности, в песне использовано такое словосочетание: "господин полковник". Тогда привычнее было говорить "товарищ", поэтому не всем понравилось такое звучание.

Украинцам пришлось по душе исполнение Кириченко, поэтому уже упомянутая песня ассоциируется только с этой певицей. К слову, Раисе предложил спеть "Я козачка твоя" композитор Анатолий Пашкевич.

Премьера состоялась в новогоднюю ночь 1 января 1992 года на Первом национальном канале.

Раиса Кириченко – Я козачка твоя: смотрите видео онлайн

В 1979 Кириченко присвоили звание Народной артистки УССР, в 1999 – наградили "Орденом княгини Ольги", а в 2003 – Указом президента "за выдающийся личный вклад в деле сохранения и приумножения национального песенного наследия и многолетнюю творческую деятельность" Раисе Кириченко присвоено звание "Герой Украины".

К сожалению, женщина длительное время лечила почки. Ей даже сделали пересадку. Из-за приема медикаментов пострадало сердце. Тогда операция не смогла помочь певице. В 61 год Кириченко умерла из-за болезни сердца, женщину похоронили в селе Корещина Полтавской области рядом с могилой ее матери.