Пример для подражания, – украинские звезды поздравляют Ольгу Харлан с олимпийской медалью
Ольга Харлан принесла первую победу Украине на Олимпийских играх-2024 в Париже. Фехтовальщица получила бронзовую медаль и посвятила этот успех спортсменам, которых убила Россия.
Украинские знаменитости поздравили Ольгу Харлан с невероятной победой, пишет Show 24. Артисты и певцы выразили благодарность и гордость за наших спортсменов.
К слову Я знала, что она сможет победить, – Свитолина поздравила Харлан с олимпийской медалью в Париже
Григорий Решетник
Ведущий поделился совместным фото и поздравил спортсменку с бронзой.
Наша первая медаль на Олимпийских играх в Париже. Поздравляю землячку Ольгу Харлан. Легендарная наша!
– написал Решетник.
Анатолий Анатолич
Шоумен признался, что знаком с Ольгой Харлан с 2013 года. Он не перестает восхищаться ее силой и красотой.
И сейчас позиция Оли. Ее слова. Ее поддержка наших героев. Всегда метко и остро. Как ее удар саблей. Пример для подражания для будущих звезд спорта. Оля, спасибо тебе за эмоции! Послушайте ее слова. Первая медаль Украины на Олимпийских играх в Париже,
– написал Анатолич.
С победой Ольгу Харлан также поздравила Джамала, Надя Дорофеева, Оля Полякова и многие другие звезды.
Какие звезды поздравили Харлан / Фото из инстаграм-сториз
Заметим, бронза Ольги Харлан – это пятая медаль Олимпиады в карьере спортсменки. Таким образом она стала рекордсменкой Украины, догнав Яну Клочкову, которая молчит о войне.