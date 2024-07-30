Пример для подражания, – украинские звезды поздравляют Ольгу Харлан с олимпийской медалью

Ольга Харлан принесла первую победу Украине на Олимпийских играх-2024 в Париже. Фехтовальщица получила бронзовую медаль и посвятила этот успех спортсменам, которых убила Россия.

Украинские знаменитости поздравили Ольгу Харлан с невероятной победой, пишет Show 24. Артисты и певцы выразили благодарность и гордость за наших спортсменов.

К слову Я знала, что она сможет победить, – Свитолина поздравила Харлан с олимпийской медалью в Париже

Григорий Решетник

Ведущий поделился совместным фото и поздравил спортсменку с бронзой.

Наша первая медаль на Олимпийских играх в Париже. Поздравляю землячку Ольгу Харлан. Легендарная наша!

– написал Решетник.

Анатолий Анатолич

Шоумен признался, что знаком с Ольгой Харлан с 2013 года. Он не перестает восхищаться ее силой и красотой.

И сейчас позиция Оли. Ее слова. Ее поддержка наших героев. Всегда метко и остро. Как ее удар саблей. Пример для подражания для будущих звезд спорта. Оля, спасибо тебе за эмоции! Послушайте ее слова. Первая медаль Украины на Олимпийских играх в Париже,

– написал Анатолич.

С победой Ольгу Харлан также поздравила Джамала, Надя Дорофеева, Оля Полякова и многие другие звезды.

Какие звезды поздравили Харлан / Фото из инстаграм-сториз

Заметим, бронза Ольги Харлан – это пятая медаль Олимпиады в карьере спортсменки. Таким образом она стала рекордсменкой Украины, догнав Яну Клочкову, которая молчит о войне.