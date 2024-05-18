Многодетный отец и артист: находится ли в Украине и чем занимается Олег Скрипка

Заслуженный артист Украины давным-давно известен украинской и иностранной публике. Артист за время карьеры получил славу и популярность, а заодно успел попасть в ряд скандалов, которые подорвали авторитет.

Олег Скрипка, как представитель украинской рок-группы, одновременно совмещает роли еще и мужа и отца. Подробнее о том, как менялся артист и где он сейчас – далее в материале Show 24.

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Детство и юность

Скрипка родился в 1964 году в городе Ходжент в Таджикистане, а впоследствии семья переехала в Мурманскую область (РФ). Отец – врач, а мать – воспитательница в детском саду. В школьные годы мама привила сыну любовь к музыке. В частности, с ее подачи он учился в музыкальной школе игре на баяне. Получил даже диплом с отличием.

Олег Скрипка в юности / Фото из личного архива артиста

После 9 класса поступил в заочную школу Московского физико-технического института. А уже в 1986 году закончил обучение на радиотехническом факультете Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

Олег Скрипка в юности / Фото из личного архива артиста

Олег работал на заводе "Квант". В это время к парню приходит осознание, что музыка для него несколько больше, чем просто хобби.

Олег Скрипка в юности / Фото из личного архива артиста

С чего начинался творческий путь

Еще в школьные годы Скрипка создал первую рок-группу, а вторую – в студенческие годы. Параллельно юноша увлекался спектаклями, в которых принимал активное участие.

Олег Скрипка в юности / Фото из личного архива артиста

В год окончания столичного вуза исполнителю пришла идея создать профессиональную команду музыкантов. В 1987 году была окончательно сформирована группа Вопли Видоплясова (ВВ). Тогда в состав вошли друзья парня: Александр Пипа, Юрий Здоренко и Сергей Сахно. Уже в первый год их деятельности был написан хит "Танцы", с которым музыканты победили на киевском рок-фестивале.

Вопли Видоплясова - Танцы: смотрите видео онлайн

За год команда уже выступала с совместным концертом с американским коллективом Sonic Youth. А в начале 90-х годов группа отправилась туром в Европу, где выступила во Франции и Швейцарии. Творить музыканты продолжают на территории Франции и за год выдают первый альбом "Или – Или". Скрипка признавался, что именно за рубежом почувствовал себя украинцем. Ведь в новый для себя мир он приехал русскоязычным, а уже через несколько лет разговаривал исключительно на украинском языке.

Молодой состав группы ВВ / Фото из открытых источников

В 1996 году группа возвращается в Киев. Через год у компании начинаются активные гастроли по Украине и России, другими европейскими странами, а в 2000-х годах команда добирается с концертами в США и Канаду.

Напомним, что в 1997 году ВВ выпустили песню "Весна", которая до сих пор является визитной карточкой группы.

Вопли Видоплясова – Весна: смотрите видео онлайн

В 2017 году артист создает совместный проект с известными украинскими артистами, в котором они спели "Марш Новой Армии".

Марш Новой Армии / Родились мы великого часа...: смотрите видео онлайн

Участие в проектах

В 2004 году Скрипка организует этнофестиваль "Країна мрій", который до сих пор успешно функционирует. Через три года стал участником второго сезона телепроекта "Танцы со звездами". Певец занял тогда второе место.

Олег Скрипка на шоу "Танцы со звездами" / Фото пресс-службы 1+1

Артист не забывал и о любви к актерскому искусству, поэтому испытал способности в пьесе "Наталка Полтавка" Киевского театра имени Ивана Франко. Впоследствии снялся в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Песня Вакулы – Олег Скрипка: смотрите видео онлайн

В 2012 году стал тренером в шоу "Голос страны", а впоследствии – и в "Голос. Дети". К слову, его подопечная Аня Ткач стала победительницей проекта.

Олег Скрипка и Алина Ткач – Мама: смотрите видео онлайн

Напомним, что в 2005 году Скрипка получил звание заслуженный артист Украины, а в августе 2022 года награжден орденом "За заслуги" III степени.

Личная жизнь

Сначала певец женился на француженке Мари Рибо. Пара прожила в браке семь лет. Когда Олег заявил, что возвращается в Украину, женщина не захотела покидать родную страну, поэтому паре пришлось расстаться.

Впоследствии Скрипка знакомится с Натальей Сидь. В браке у пары родилось четверо детей: Роман и Устим, Олеся и Зоряна.

Олег Скрипка с женой Натальей / Фото из открытых источников

Несмотря на войну, семья осталась жить в столице.

Моя семья поддержала меня и решила остаться в Киеве. Отношения улучшились, потому что беда нас объединила и мы реально друг друга поддерживаем. Большое количество семей выехало, мужчины остались в Украине, а семьи где-то в Европе... Это очень тяжело, – поделился Скрипка.

Громкие скандалы

Последний год стал для артиста настоящим бумом на общественное обсуждение.

В одном из интервью Скрипка заявил, что женщины сами виноваты, если страдают от насилия, а феминизм – это всего на всего проявление эгоизма. После широкой огласки такого заявления, певец пожаловался, что его концерты начали отменять.

Впоследствии Олег высказал мнение, что в Украине война "не такая тотальная", поэтому некоторых мужчин можно было бы выпускать за границу за донат. После шквала критики, артист ответил, что он "баянист" и не является специалистом в вопросе по мобилизации.