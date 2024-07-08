Сестра Ефросининой, которая живет в Москве, отреагировала на ракетный удар по Охматдету одним символом

Сестра Маши Ефросининой Лиза Ющенко, которая живет в Москве, смогла выложить пост на фоне массированного обстрела Украины. Ее хватило всего на один эмоджи.

Лиза Ющенко молчит о полномасштабном вторжении и убийствах украинцев. В трагический день, когда российские оккупанты целенаправленно ударили по детской больнице "Охматдет", она осмелилась выложить инстаграм-сториз.

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Но даже на этот раз сестра Маши Ефросининой не написала ни слова в сторону захватчиков, а лишь выставила эмоджи в виде разбитого сердца на черном фоне.



"Красноречивая" реакция Лизы Ющенко / Фото из инстаграм-сториз

Очевидно, это максимум позиции и совести Лизы Ющенко, которая не способна отказаться от оплаты налогов в казну страны-агрессора.

Что известно о Лизе Ющенко

Пока Маша Ефросинина ждет мужа с войны, ее сестра до сих пор не выразила свою позицию. Лиза Ющенко еще несколько лет назад переехала в Россию. Оттуда она не выехала даже несмотря на полномасштабное вторжение. В своем инстаграме женщина хвастается дорогой одеждой, аксессуарами, посещением "элитных" заведений и отдыхом за рубежом.

24 февраля 2022 года Лиза Ющенко сделала сообщение с призывом войны, а в свой день рождения она помечтала о мире.

Маша Ефросинина не общается с родной сестрой, для нее это болезненная тема. Ведущая считает, что не должна отвечать за поступки Лизы Ющенко.