После циничного обстрела "Охматдета": Atlas United срочно собирает средства на нужды больницы

После циничного обстрела российскими военными детской больницы "Охматдет" в Киеве, фестиваль Atlas United 2024 вместе с благотворительным фондом Good Donations объявили о начале сбора средств.

Они собирают деньги для помощи пострадавшим и обеспечения медицинского учреждения необходимым оборудованием, сообщила пресс-служба Atlas United. Дело в том, что по состоянию на сейчас известно по меньшей мере о 28 погибших и 112 пострадавших.

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Организаторы фестиваля сказали, что отделение ургентной хирургии Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" срочно нуждается в современном медицинском оборудовании для оказания неотложной помощи маленьким пациентам. Среди первоочередных потребностей: конвекционная система обогрева для регулирования температуры тела детей во время и после операций, инструменты для лапароскопических операций, интраоперационный ультразвуковой сканер для удаления пораженных тканей под УЗИ-контролем, аппарат для экстракорпоральной мембранной оксигенации, прибор "искусственное легкое", аппарат для насыщения организма кислородом, что помогает при анаэробных инфекциях и отравлениях и устройство для увлажнения кислорода в послеоперационный период. Пациенты также нуждаются в аппарат, который насыщает организм кислородом, помогает бороться с анаэробной инфекцией, отравлениями, и аппарат, который увлажняет кислород в послеоперационный период и при тяжелых состояниях пациентов.

После начала полномасштабного вторжения потребности медицинской сферы растут ежедневно. Отделение ургентной хирургии НДСБ "Охматдет" имеет большой список необходимого медицинского оборудования для неотложной помощи малышами. Поэтому Atlas United 2024 и благотворительный фонд Good Donations открывают сбор средств для спасения детских жизней,

– отметили на странице фестиваля.

Организаторы благотворительной кампании отмечают важность каждого пожертвования, отмечая, чем быстрее хирурги получат медицинское оборудование, тем больше спасут детских жизней.