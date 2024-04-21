Хит Дорофеевой и Лебиги, новый трек Ани Тринчер и другие: подборка зажигательных музыкальных премьер

На этой неделе немало украинских исполнителей решили порадовать поклонников новыми треками. Хитом недели можно считать дуэт Нади Дорофеевой и Миши Лебиги, который разорвал Twitch и собрал 5,4 миллиона донатов.

В то же время это еще не все релизы. Аня Тринчер и другие украинские исполнители тоже презентовали новые песни. О композиции Миши Крупина, Юлии Юриной, KALUSH и еще нескольких певцов – далее в материале.

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Надя Дорофеева и Миша Лебига

Певица и блогер совместно с Иваном Клименко создали хит, заставляющий задуматься, – "А я все плакала". Песня углубляется в распространенную проблему буллинга в Интернете, проливая свет на негативное влияние оскорбительных слов. Авторы песни надеются поощрить слушателей к поддержке в онлайн-общении, подчеркивая важность эмпатии. Особенно во время войны.

DOROFEEVA ft. LEBIGA – "А я все плакала": смотрите видео онлайн

Аня Тринчер

Новый трек исполнительницы "Бар за баром" рассказывает о завершении долговременных отношений, где чувства уже забыты, общение потеряло свою суть, а любовь, которая когда-то украшала две половинки, превратилась в пепел.

Работа передает намерение доказывать себе, что я заслуживаю всего, чего желаю, и я это получу,

– отметила певица.

Аня Тринчер – "Бар за баром": смотрите видео онлайн

Миша Крупин

Артист представил свой первый релиз за полтора года. На создание песни "Пароль" его вдохновил недавний визит в Донецкую область, где он имел возможность встретиться с военными.

"Пароль" – это сюрреализм в чистом виде. Мы все такие разные, с разными желаниями и различными предпочтениями продолжаем жить во время войны... Большинство иностранцев даже представить не могут, какие мы крутые. И, так, наша жизнь полна множеством различных ситуаций. Идея в том, чтобы усилить эмоции и создать настоящий артхаус через визуальные этюды. Показать, какие мы все разные в разных обстоятельствах, и все равно продолжаем жить свою лучшую жизнь,

– поделился исполнитель.

Музыкант уверен – такая музыка сейчас нужна людям, ведь она мотивирует и дает энергию.

Миша Крупин – "Пароль": смотрите видео онлайн

KOVALEVSKiY & RAPHAiL

Группа презентовала композицию Add Your Love, что погружает слушателя в размышления о настоящей любви. Текст песни раскрывает драматизм и красоту настоящей любви, его способность менять нас и наше восприятие мира.

KOVALEVSKiY & RAPHAiL – Add Your Love: смотрите видео онлайн

Юля Юрина

Певица выпустила дебютный трек из своего будущего поп-рок альбома, релиз которого запланирован на май. Песня под названием "Возьми свои слова обратно" рассказывает о личном путешествии артистки к самопознанию, внутренней устойчивости и важности установления границ.

Юля Юрина – "Возьми свои слова обратно": смотрите видео онлайн

KOLABA, Наталка Карпа и Алина Жук

Проект KOLABA в сотрудничестве с певицей Натальей Карпой и блогером Алиной Жук представили осовремененную версию народной песни "Зеленеє жито", которую в свое время популярной сделала народная артистка Украины Оксана Билозир.

Мы соединили известные мотивы народных песен с передовыми технологиями виртуальной реальности... Мы – не только создатели, но и цепочка между прошлым и настоящим. Наша миссия – показать, что украинская музыка всегда находит способ проникать в сердца и оставаться актуальной,

– отметили KOLABA.

KOLABA, Наталка Карпа и Алина Жук – "Зеленеє жито": смотрите видео онлайн

MASHA DANILOVA

Артистка поделилась со слушателями новой песней "Верните меня" о частично разрушенных, но несокрушимых и непокоренных городах, которые навсегда останутся в сердце всех украинцев.

Для меня это не просто ностальгическая композиция, но и определенный гимн. Я с любовью вспоминаю довоенные города, в частности Мариуполь, его живописные пейзажи, мощные промышленные предприятия, дружественных людей и такую беззаботную жизнь, что, как тогда казалось, будет продолжаться вечно,

– признается исполнительница.

MASHA DANILOVA – "Верните меня": смотрите видео онлайн

KALUSH, Adam и рэп-регги исполнителя Balsam

Выпустили трек "Последний раз", который воспроизводит мгновение перед разлукой, где каждое слово и действие приобретают особое значение, демонстрируя любимому человеку его чрезвычайную важность.

Это было впервые и это было так круто и легко, так творчески! Все были очень сильные в своем деле: ребята которые присоединились, наш аранжировщик и саундпродюсер Миша Мелкумян и Макс Козаченко, наш гитарист из Adam. У нас получилась такая себе мужская встреча, где мы создали трек "Последний раз", который мне очень нравится,

– рассказал о сотрудничестве солист группы Adam.

KALUSH, Adam и Balsam – "Последний раз"​​​​​​​: смотрите видео онлайн

SESTRA

Группа презентовала новую песню о любви "Бессонные ночи". По словам исполнитель, эта композиция о том уровне влюбленности, когда любовь для тебя как снотворное.

Все мы чувствовали именно то состояние: когда ты живешь любимым человеком, ждешь с нетерпением встречи, или телефонного звонка. А лучший сон тогда, когда рядом тот человек,

– сказали артистки.

SESTRA – "Бессонные ночи": смотрите видео онлайн

Никита Киселев

На днях выпустил новую чувственную композицию под названием "+380" о двух людях, разошедшихся несмотря на то, что любят друг друга. Никита поделился, что для него эта песня очень особенная, ведь писал ее в момент, когда переживал похожие чувства.

Я как никто другой знаю, что один откровенный разговор может все изменить, ведь в любых отношениях умение разговаривать является ключевым. Этой песней я хотел призвать всех влюбленных бороться за свою любовь, как трудно бы не было порой, ведь найти свою родную душу очень трудно, а вот потерять можно в одно мгновение,

– рассказал певец.

Никита Киселев – "+380": смотрите видео онлайн