Лучшие песни Николая Мозгового, которые звучали дома каждого украинца: подборка чувственных видео

30 июля 2010 года оборвалась жизнь эстрадного певца и народного артиста Украины Николая Мозгового. Большой личный вклад в развитие и обогащение украинской культуры высоко оценила публика, которая продолжает наслаждаться творческим наследием исполнителя.

Николай начал свою музыкальную карьеру как автор песен и художественный руководитель нескольких музыкальных коллективов. С 1971 до 1994 года был ведущим солистом "Укрконцерта". Впрочем, настоящее признание пришло к Мозговому в 1979 году, когда София Ротару исполнила его песню "Родной край", которая мгновенно стала хитом. Show 24 подробнее расскажет о лучших композициях певца, которые до сих пор остаются популярными.

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Лучшие песни Николая Мозгового

По словам жены Мозгового, Виолетты, мужчина писал тексты своих песен, не высиживая за столом или фортепиано, а спонтанно, когда придет вдохновение. Иногда первой появлялась мелодия, а иногда – текст. Так, легендарная "Родной край" родилась, когда супруги приехали в гости к родителям Николая в город Сторожинец, Черновицкой области. Мужчина неожиданно поранил ногу, и вдруг в этот момент родились первые строки этой композиции.

Николай Мозговой – "Родной край": смотрите видео онлайн

Среди репертуара артиста есть песни, тексты которых положены на слова украинских поэтов. Писатель Юрий Рыбчинский однажды дал почитать свои стихи Николаю. Артисту так понравились строки, что тот сразу пообещал на следующее утро привезти мелодию. Он сдержал обещание и мужчины вместе записали песню "Проходит день, проходит ночь".

Николай Мозговой – "Проходит день, проходит ночь": смотрите видео онлайн

Песня "Играй, музыка моя" вызывает настоящий восторг у ценителей оперы. Текст композиции и мелодию к ней написал сам Мозговой.

Николай Мозговой – "Играй, музыка моя": смотрите видео онлайн

В 80-х песня "Горянка" стала настоящим хитом. Ее исполняли эстрадный певец Василий Зинкевич и ВИА "Свитязь". Автором музыки выступил Николай Мозговой, а слов – Владимир Кудрявцев.

Николай Мозговой – "Горянка": смотрите видео онлайн

Композицию "Моя первая любовь" Николай выпустил в 2007 году. Автором текста и мелодии соответственно является Мозговой. Песня заполонила сердца украинцев и продолжает играть в домах граждан, как дань уважения творчеству легендарного артиста.

Николай Мозговой – "Моя первая любовь": смотрите видео онлайн

Творчество Николая Мозгового навсегда останется в памяти и сердцах украинцев. Его песням продолжает дарить новую жизнь дочь Елена, которая ежегодно устраивает вечера, на которых в исполнении современных артистов звучат композиции звездного отца.