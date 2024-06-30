Лучшие песни Назария Яремчука, которые популярны до сих пор: подборка чувственных видео

Ровно 29 лет назад оборвалась жизнь легендарного певца Назария Яремчука. Близкие друзья называли исполнителя "певцом от Бога" и "душой Украины".

Популярность к Яремчуку пришла благодаря кропотливому труду и желанию развиваться. Он стал не только легендой украинской эстрады, но и посмертно получил Шевченковскую премию и звание Героя Украины. В материале Show 24 собрали лучшие песни певца, которые до сих пор держат планку популярности.

Не пропустите Герой Украины, легенда эстрады и любящий отец: каким был Назарий Яремчук

Назарий выступал в ВИА "Смерічка" а затем в формате трио и дуэта с другими легендами тогдашнего поколения. В 1971 году Яремчук, Зинкевич и Ивасюк выступили с песней "Червона рута" в Москве на финале конкурса "Песня года – 1971". Это трио получило себе бешеную популярность на весь Советский Союз.

Однако вдруг советской власти не угодили "слишком украинские" певцы и "советы" рассорили между собой исполнителей. Назарий не представлял своей жизни без музыки, поэтому продолжил выступать, исполняя те песни, которые стали частью украинской культуры.

Лучшие песни в исполнении Назария Яремчука

Одной из самых знаковых и легендарных песен является "Червона рута", которая звучала даже в Москве. Она принадлежит авторству Владимира Ивасюка.

Назарий Яремчук – Червона рута: смотрите видео онлайн

Песня "Водограй" также принадлежит перу Владимира Ивасюка, которая считается одной из самых известных украинских песен в мире. В 1972 году эта композиция в исполнении Назария Яремчука и Мирославы Ежиленко стала лучшей песней в СССР.

Назарий Яремчук – Водограй: смотрите видео онлайн

Юрий Рыбчинский и Александр Злотник создали один из лучших шлягеров "Гай, зелений гай", который стал народным. Первое исполнение поручили Назарию Яремчуку. Но советская власть песню запретила, назвав ее низкохудожественным произведением. Несмотря на запрет, Яремчук исполнял композицию до самой смерти.

Назарий Яремчук – Гай, зеленый гай: смотрите видео онлайн

Песня "Стожари" написана в 1979 году Яремчуком, Дворским и Кудрявцевым. Она до сих пор звучит в домах украинцев, как символ продолжения памяти о творчестве легендарного певца.

Назарий Яремчук – Стожари: смотрите видео онлайн

Еще одна композиция "Я піду в далекі гори" принадлежит гению Владимиру Ивасюку. Сначала песня называлась "Милая моя" и имела несколько иной текст в отличие от того, который мы знаем сегодня. Эту песню исполнял не только Яремчук, но и другие знаменитые исполнители: Квитка Цисык, Василий Зинкевич, Мария Яремчук, Оксана Муха и другие.

Назарий Яремчук и ВИА "Смерічка" – Я піду в далекі гори: смотрите видео онлайн:

Эти и многие другие песни навсегда останутся в памяти и культуре сознательных украинцев. Несмотря на то, что легенды умирают, и очень часто это происходит слишком рано, их творчество продолжает жить и передается из поколения в поколение.