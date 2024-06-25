Было очень стрессово, – Надя Дорофеева о конфузе, который произошел во время съемок нового клипа

Певица Надя Дорофеева рассказала о проблеме со съемками клипа на ее новую песню "Хартбит". Она призналась, что просто во время съемок видеоработы произошел инцидент.

В то же время артистка поделилась, как быстро пришлось действовать, чтобы решить проблему. По словам Нади, на это ушло около полутора часов.

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В клипе Дорофеева исполняет пылкий танец вместе с иностранным хореографом Сэмюэлем Дилксом. Впрочем, как оказалось, ее партнером должен был бы быть совсем другой танцовщик. С предыдущим хореографом исполнительница тренировалась в Украине и работала над поддержкой в номере. Поэтому, Наде с Сэмюэлем пришлось репетировать в последнюю ночь перед съемками в Испании.

"Он прилетел в ночь перед съемками клипа. Ночью мы тренировались где-то полтора часа", – Поделилась Дорофеева.

Артистка сильно волновалась за конечный результат, в частности за сложную танцевальную поддержку. Однако, певице понравилась работа с хореографом и клип.

Там в клипе у нас есть поддержка, и она хоть и, на первый взгляд, легкая, но важно, чтобы тебя не уронили головой об бетон. Мне было очень стрессово. Но этот парень без капризов сделал все, что нам было нужно. Он молодец,

– призналась Надя.

Надя Дорофеева о клипе "Хартбит": смотрите видео онлайн

Что известно о клипе "Хартбит" Нади Дорофеевой