Надя Дорофеева призналась о болезни, с которой борется с 19 лет

Певица Надя Дорофеева рассказала о проблемах со здоровьем. Она призналась, что периодически страдает от приступов головной боли.

Надя Дорофеева опубликовала инстаграм-сториз, где пожаловалась на свое состояние. Певица поделилась, что периодически страдает от мигреней – сильных приступов головной боли.

К слову Счастливые времена, – Дорофеева приехала в село, где провела детство и показала родную местность

Артистка рассказала, что впервые столкнулась с болезнью в 19 лет. Она нашла причину после обследования. Однако способа, как избавиться от этих приступов, врачи не смогли назвать.

Мигрень. Первый раз она случилась со мной в мои 19. Я обследовалась, нашла причины. На вопрос, как избавиться от таких приступов, мне ответили: "Она сама пройдет. После 60". Желаю всем смотреть на мир с таким позитивом, как и врач в мои 19,

– поделилась Надя Дорофеева.



Надя Дорофеева / Фото из инстаграм-сториз

Заметим, от сильных головных болей уже долгое время страдает украинская актриса Екатерина Тышкевич. Она постоянно в поисках эффективного лечения. Звезда кино продолжает бороться и верит, что сможет выздороветь.