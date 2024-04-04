Боли и убийственная усталость, — украинский музыкант признался о болезни Лайма на поздней стадии
Источник:Антон Крамер
Украинский музыкант Антон Крамер сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма. Заболевание поразило его сустав, что значительно ухудшило состояние здоровья.
Болезнь Лайма – это инфекционное заболевание, которое передают клещи. Оно поражает сердце, нервную систему, опорно-двигательный аппарат. Об этом диагнозе признался юный музыкант Антон Крамер.
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Антону Крамеру диагностировали болезнь Лайма
Музыкант рассказал, что нащупал первый воспаленный лимфоузел летом прошлого года. Через несколько месяцев болезнь поразила его тазобедренный сустав. Тогда он еще не знал о диагнозе. Сейчас сустав нуждается в операции.
Впоследствии добавились одышка, аритмия, мигрирующие по всему телу боли, тошнота, отеки конечностей, ухудшение координации и речи, и просто убийственная усталость. Усталость, от которой больно стоять,
– признался певец.
Антон Крамер поделился, что прошел долгий путь к постановке диагноза. Шестеро врачей не знали, что не так с музыкантом. Он попросил о поддержке у поклонников. Они собрали для артиста нужную сумму.
"К сожалению, эти поиски уже исчерпали все мои резервы, а впереди меня ждут еще обследования, анализы, консультации врачей, антибиотики, и гиалуроновый укол в сустав за 7 тысяч. Стадия поздняя, чувствую себя реально плохо", – признался артист.
Антон Крамер – прогрессивный украинский музыкант. Известен своим сотрудничеством с Hyphen Dash, The Lazy Jesus, артисткой Yuvi, группой Ziferblat.
Какие звезды признавались о болезни Лайма.
- Елена Мозговая. Продюсер признавалась, что длительное время от болезни ей не помогали даже лекарства. Она прощалась с жизнью, но к жизни ее вернула дочь Соломия.
- Белла Хадид. Супермодель около 15 лет борется с заболеванием. Она закончила курс лечения, длившийся более 100 дней.
- Джастин Бибер. Знаменитому певцу поставили этот диагноз в 2019 году. Пока пресса писала о его вероятных зависимостях, на самом деле артист страдал от болезни Лайма.