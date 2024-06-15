Посвящение отцу и лирическое открытие: 11 музыкальных премьер недели, которые нельзя пропустить

Украинские группы и сольные артисты порадовали поклонников новыми композициями и альбомами. Это и лирические треки, и трогательные песни.

Show 24 подготовил подборку музыкальных премьер за последнюю неделю. От KOLA до Наталки Карпы – эти песни не оставят равнодушными.

Смотрите также Авторская песня Святослава Вакарчука стала образцом смысла жизни в тиктоке

SESTRA

Группа представила новую композицию, которая является поэтическим отголоском на стихотворение Лины Костенко "Між іншим". Видеоклип наполнен невероятными видами живописного украинского села и заката. Съемки проходили в музее под открытым небом в Пирогово.

SESTRA – "Я для тебе": смотрите трейлер онлайн

Виктор Винник и группа МЭРИ

Музыканты сняли клип на песню "Красиво" из альбома, вышедшего год назад. В видео есть балканские мотивы и фольклорные ноты. Этим стоит благодарить артистов Заслуженного Прикарпатского ансамбля песни и танца "Верховина" из Дрогобыча под руководством Сергея Дмитриева. Видео получилось лаконичным, но одновременно наполненным символикой, смыслами и эмоциями.

Виктор Винник и группа МЭРИ – "Красиво": смотрите видео онлайн

KOLA и Миша Крупин

Музыканты впервые объединились в дуэте и представили лирическую композицию. Их песня рассказывает о любви и ее непростых моментах. В центре сюжета – история пары, которая пережила скандал. Через эмоциональную лирику и нежные мелодии исполнители рассказывают о своих чувствах и размышлениях. Трек должен напомнить каждому из нас о важности взаимопонимания и прощения в отношениях.

KOLA и Миша Крупин – "Тюльпани": смотрите видео онлайн

Наталка Карпа

Певица представила трогательную премьеру ко Дню отца. Песню она посвятила папе Семену Ивановичу.

Наталка Карпа рассказала, что композиция родилась на одном дыхании. Для отца это подарок и признание в безграничной любви.

Наталка Карпа – "Тато": смотрите видео онлайн

Pivovarov Prod x PRIANA x Виктория Деркач

Артем Пивоваров начал продюсерскую деятельность. Он запустил проект "Нові імена", чтобы поддержать талантливых молодых артистов. В рамках проекта певец представил работу "Очі", где PRIANA и Виктория Деркач сотрудничали с хором под руководством Пивоварова.

Pivovarov Prod x PRIANA x Виктория Деркач – "Очі" (Choir live): смотрите видео онлайн



Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna представила новую композицию, в которой она размышляет о том, что людям свойственно одевать маски и играть роли. Этим треком она намекает на то, что может произойти в августе во Дворце спорта

Klavdia Petrivna – "Театр": слушайте песню онлайн

STASYA и Blockbaby

Финалистка "Голоса страны" и молодой рэпер выпустили песню, рассказывающую о чувстве одиночества и поиск связи с другими. Лирический герой чувствует себя одиноким, а этому контрастирует жизнь, которое кажется наполненным людьми и различных событий.

STASYA и Blockbaby – "Так не буває": смотрите видео онлайн

Роман Скорпион

Певец представил новый сингл, сильно отличающийся по звучанию от предыдущих хитов. Он уверен, что фаны сразу это почувствуют. Трек рассказывает о настоящей искренней любви, от которой поет душа.

Роман Скорпион – "А в моєму серці музика грає": смотрите видео онлайн

Bloom Twins

Дуэт украинских близняшек презентовал новый EP-альбом Transformer, большинство треков из которого спродюсированы Сэмом Харрисом из группы X Ambassadors. Transformer сосредотачивается на теме силы человеческого духа. Главным треком мини-альбома стала одноименная песня Transformer. Она рассказывает увлекательную историю о том, как боль и трудности превращаются в силу и трансформацию.

Bloom Twins – Transformer: смотрите видео онлайн

"Антитела"

Музыканты представили новую композицию и клип. Они рассказали, что имели целью показать несокрушимость украинского народа. Песня – это также саморефлексия. Через нее артисты рассказывают свою историю и историю тех, кто чувствует себя поломанным из-за войны.

"Антитела" – "Поламані": смотрите видео онлайн

KALUSH

Коллектив представил новый альбом. Музыканты предлагают слушателям окунуться в глубину эмоций и личных переживаний фронтмена. Этот альбом не является попыткой создать хиты для радио или музыкальных чартов. Это подборка песен, которые воплощают душевное состояние и собственное видение музыки Олега Псюка.

KALUSH – "Для душі": слушайте онлайн