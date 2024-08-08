Мошенники обманули раненого на фронте Андрея Валенского: какую сумму украли у защитника

Украинский актер Андрей Валенский получил ранение на фронте. Пока близкие и неравнодушные собирают средства на его лечение, мошенники украли у защитника крупную сумму средств.

Андрей Валенский сейчас находится на лечении в Киеве. Актер сообщил, что его обманули поздно вечером 6 августа. Это случилось после того, как он принял обезболивающие и уже засыпал.

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Аферисты позвонили защитнику, представились работниками банка, ввели защитника в заблуждение и вывели с его счета 270 тысяч гривен.

Офицеры полиции уже были у меня, я предоставил им все скрины и детали, надеюсь на помощь. Монобанк тоже в курсе этой ситуации, но, к сожалению, они не могут предотвратить такого вида мошенничества,

– рассказал Андрей Валенский.

Актер рассказал, что эти средства собирались на пластическую операцию, которую нужно будет делать вскоре. Однако счет до сих пор открыт, поэтому помочь Андрею можно и сейчас.



Андрей Валевский / Фото из инстаграма актера

Приобщиться к сбору можно по ссылке.

Сумма денег, что останется после лечения, актер планирует передать в свое подразделение. Его собратья на передовой и нуждаются в постоянном обновлении оборудования.

Напомним, Андрей Валенский стал на защиту Украины в 2023 году. Он получил тяжелые ранения в Донецкой области. Это черепно-мозговая травма, контузия, множественные переломы и ожоги. Коллеги актера, среди которых Римма Зюбина, Олеся Жураковская, Андрей Исаенко и другие организовали сбор средств на лечение.