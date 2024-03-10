Изысканные платья и стильные вышиванки: 10 невероятных образов, которые показала украинка на "Мисс Мира"

В Индии прогремел престижный конкурс красоты "Мисс Мира-2023". Украину представила София Шамия, которая использовала площадку, чтобы в очередной раз напомнить о войне.

Украинка успела выгулять немало стильных образов в рамках подготовки к конкурсу красоты. Это элегантные платья с вышивкой, деловые костюмы и главные наряды для "Мисс Мира". Show 24 предлагает вспомнить одни из лучших.

Важно София Шамия не сдержала слез: Украина вошла в топ-10 благотворительных проектов на "Мисс Мира-2023"

10 лучших образов "Мисс Украины"

Отправляясь в Индию из Украины, София Шамия сделала первые фото в рамках конкурса. Она надела белый топ без рукавов и классический лавандовый костюм со штанами-клеш. В руках девушка держала украинский флаг.



"Мисс Украина-2023" / Фото из инстаграма Софии Шамии

Для первого дня в Нью-Дели представительница Украины выбрала белоснежное мини-платье с блестящей вышивкой и перьями. Ее аутфит дополняли серьги-подвески с камнями.



"Мисс Украина-2023" / Фото из инстаграма Софии Шамии

На презентации проектов "Красавица с целью" София Шамия решила предстать в более деловом образе. Она надела бежевый костюм, состоящий из юбки-миди с разрезом посередине, а также приталенный жакет с рукавами-плащами. Ансамбль довершал кружевной лиф и лаконичная прическа.



"Мисс Украина-2023" / Фото из инстаграма Софии Шамии

Впоследствии София Шамия представила национальный костюм под названием The forest song – "Лесная песня". Этот look разрабатывал харьковский бренд MYVO. Платье зеленого цвета, над которым приходилось работать под обстрелами, дополнили массивным цветком папоротника сзади и большим желтым венком



"Мисс Украина-2023" / Фото из инстаграма Софии Шамии

Следующий образ цвета фуксии для представительницы Украины разработала дизайнер Оксана Макуха. Платье состоит из корсетного топа и длинной юбки с высоким разрезом и добавлением камней. Изысканности аутфиту добавил полупрозрачный платок, завязанный на шее.



"Мисс Украина-2023" / Фото из инстаграма Софии Шамии

На посещении Ассоциации благосостояния армейских жен София Шамия появилась в пастельно-желтом коктейльном платье длины миди с корсетным верхом и юбкой-карандаш. Акцентом аутфита стал сине-желтый головной убор с цветами и колосками от украинского бренда YARADECO.



"Мисс Украина-2023" / Фото из инстаграма Софии Шамии

Невероятный наряд украинского бренда FOBERINI София Шамия продемонстрировала во время очередного выхода. Она выбрала красное платье с белой вышивкой и объемными рукавами под названием "Зозуля". Особенностью образа стал элегантный воротничок и сине-желтая сумочка из жемчуга.



"Мисс Украина-2023" / Фото из инстаграма Софии Шамии

На событии Beauty of The Purpose украинка появилась в нежном пудровом платье длины макси без бретелек от киевского бренда M'admire. Наряд с камнями изготовлен вручную с помощью специальной техники. Образ завершала полупрозрачная розовая шаль.



"Мисс Украина-2023" / Фото из инстаграма Софии Шамии

Главное вечернее платье представительницы Украины получило название "Стальная леди". Это корсет цвета металлик, символизирующий доспехи, платье-бюстье в виде сетки с кристаллами Swarovski и глиттером. Наряд вдохновлен монументальной скульптурой "Родина-Мать".



"Мисс Украина-2023" / Фото из инстаграма Софии Шамии

Один из последних образов подчеркивал элегантность и изысканность украинки. Это белоснежное приталенное платье с открытыми плечами. Акценты дополняли look: это красная помада, брошь и сумочка в цветах флага.



"Мисс Украина-2023" / Фото из инстаграма Софии Шамии