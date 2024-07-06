Мой главный мужчина в жизни, – известная певица впервые показала 6-летнего сына

Экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова рассказала о дне рождения своего сына. Мальчику исполнилось 6 лет.

По этому случаю артистка публично поздравила сына с праздником. Она посвятила ему нежные строки.

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Миша Романова призналась, что является счастливой мамой 6-летнего Мартина. День его рождения является особенным для нее. Певица заверила, что сын мотивирует ее на новые свершения.

Помню тот день, когда мне сказали: "Поздравляем, у вас будет сынок". С тех пор я стала счастливой мамой. Это самый дорогой подарок, который могла сделать мне судьба. Люблю все наши совместные моменты и ценю каждый прожитый день. Люблю всем сердцем, мой главный мужчина в жизни,

– написала Романова.

В то же время звезда опубликовала несколько фотографий с именинником. На большинстве кадров мальчик предстал в объятиях своей мамы. Также Миша показала редкие фото Мартина, когда тот был совсем маленьким. Сын Романовой позировал в своей комнате, на кресле, и на улице возле цветов.

Напомним, недавно Миша рассказала о своих отношениях с бывшим мужем, с которым длительное время не общается. По словам исполнительницы, он совсем не вовлечен в воспитание сына. Более того, мужчина никак не помог ей с Мартином во время полномасштабного вторжения.