Я доброволец, – экс-лидер "Коррупции" Миша Крупин пополнит ряды ВСУ

Экс-солист группы "Коррупция" Миша Крупин сообщил, что пойдет на фронт добровольцем. Певец сейчас занимается прохождением ВЛК.

По словам артиста, мысли о мобилизации у него появились уже давно. Теперь мужчина серьезно готовится к поступлению на службу.

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В своих соцсетях Миша раскрыл, что стал добровольцем. Впоследствии поклонники поинтересовались, действительно ли тот мобилизуется, на что Крупин дал положительный ответ.

"Я доброволец. Ну вот в процессе", – написал исполнитель.



Миша Крупин идет добровольцем на фронт / Скриншот со страницы Х

Позже он снова вышел на связь и отметил, что сейчас проходит ВВК и ему назначили дополнительное обследование. Обо всех деталях Миша пообещал рассказывать в своем блоге.



Крупин проходит ВВК / Скриншот из инстаграм-сторис

В комментарии для "РБК-Украина" директор экс-солиста "Коррупции" Юлия призналась, в каком городе Крупин пошел в ТЦК. Женщина отметила, что артист в течение последнего месяца находится в Харькове, где помогал военным и давал концерты, на которых собирал средства для ВСУ.

Не хочу, чтобы за меня решали. Хочу просто пойти и мобилизоваться. И хочу сделать это в Харькове, потому что в Харькове это другое ощущение. Ты понимаешь, что должен делать, как настоящий мужчина,

– пересказала слова Миши директор.

Юлия добавила, что будущий защитник Украины ждет результатов обследования и напомнила, что он обо всем расскажет позже.

Отметим, Миша Крупин в 2000-х создал музыкальный проект "Дядя Вася". Мужчина также занимался написанием песен для группы NIKITA. В 2019 году он создал группу "Коррупция", репертуар которой – это фьюжн блюза, свинга и джаза. После начала полномасштабного вторжения Крупин публично выразил свою решительную проукраинскую позицию и взял новое направление в своем творчестве. Впоследствии он стал частью "Культурного десанта".