Маша Ефросинина поделилась секретом, который привел ее к невероятным открытиям в сексе

Маша Ефросинина состоит в браке с Тимуром Хромаевым с 2003 года. За это время они прошли много испытаний вместе. На днях телеведущая поделилась несколько интимными подробностями личной жизни.

Она поделилась лайфхаком, который изменил ее близость с любимым. Мария откровенно рассказала, что привело ее к невероятным открытиям в сексе.

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По мнению Ефросининой, для того, чтобы получать удовольствие во время интима, следует полюбить себя и свое тело.

Я физически начала испытывать наслаждение, когда смогла принять и полюбить свое тело. Понимание того, что мужчина занимается любовью с тобой, а не исключительно с твоим телом и его, как тебе кажется, недостатками (шрамами после родов и грудью, что выкормили детей), привело меня к невероятным открытиям в сексе,

– поделилась знаменитость.



Маша Ефросинина поделилась лайфхаком в сексе / Скриншот из инстаграм-сторис

Маша Ефросинина в своих социальных сетях подчеркивает важность самопознания, инвестирования в себя и осознания собственной ценности. Она убеждена, что не стоит откладывать жизнь "на потом", особенно когда речь идет о личных желаниях и удовольствии.