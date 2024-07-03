На Лычаковском кладбище: немецкая артистка спела на украинском для Ирины Цыбух

Немецкая певица Марлен Маас почтила память погибшего парамедика Ирины Цыбух. Артистка исполнила несколько песен на украинском языке и призналась, почему посетила Украину.

Исполнительница приехала во Львов сразу после прочтения посмертного письма героини. Марлен была поражена текстом, отметив его ценность.

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Певица исполнила песню "Ой у лузі червона калина", которую когда-то случайно услышала, на десяти языках. Оказывается, композиция натолкнула Маас на мысль, что ей стоит выучить украинский язык. К тому же артистка спела гимн Украины и песню Hallelujah, украиноязычный вариант которой также представила.

Я не понимала текст этой песни, но она очень меня поразила. Я сделала перевод, поняла текст этой песни, содержание, и что мне нужно изучать язык этого народа, потому что это сильный и несокрушимый народ,

– призналась Марлен.

Маас с начала вторжения присоединилась к помощи Украине. Она неоднократно поддержала раненых военных, обеспечив украинским больницам необходимое оборудование.

Видно масштаб этой войны вот здесь, на этом месте. Это люди, которые боролись за свободу, за справедливость, за демократичность не только своей страны, а и нас. Мне очень больно смотреть, наблюдать за этими всеми могилами,

– подчеркнула Маас.

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Напомним, что 29 мая, Ирина "Чека" Цыбух погибла во время ротации на Харьковском направлении. Всего через несколько дней, 1 июня, парамедику должно было исполниться 26 лет. Похоронили героиню на Лычаковском кладбище, во Львове.