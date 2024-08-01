После выступления на фестивале в Юрмале: Барских объяснил свою позицию по языковому вопросу

Украинский певец Макс Барских до полномасштабного вторжения преимущественно общался и создавал музыку на русском языке. Однако, последние события побудили его к решительным изменениям.

Недавно на престижном музыкальном фестивале в Юрмале, Барских занял принципиальную позицию, отказавшись использовать русский язык. Вместо этого, артист общался с публикой и прессой на английском.

Не пропустите Надя Дорофеева призналась о болезни, с которой борется с 19 лет

Макс Барских поделился, что после 2022 года начал глубже изучать историю Украины и осознал, что Россия веками пыталась лишить Украину независимости через навязывание своего языка и культуры.

Россияне всегда распространяли нарратив, что если ты говоришь на русском – ты более цивилизованный, если на украинском, то ты человек из села,

– отметил исполнитель.

Он признался, что в детстве не разговаривал на украинском и долгое время соглашался с этим навязанным мнением. Теперь же певец убежден: "Язык – это бесспорно идентичность и за нее важно бороться. И это то, что отличает нас от других."

Напомним, Макс Барских перевел часть своих хитов на украинский язык. На родном языке зазвучали такие популярные песни как "Хочу танцевать", "Подруга – ночь", "Туманы" и "Берега". Уже в сентябре 2023 года певец выпустил свой первый полностью украиноязычный альбом, в который вошло 10 авторских композиций. Барских объяснил свое решение мощным запросом общества на украинскую музыку.