Мадонна разорвала отношения с боксером, младше ее на 25 лет

Американская артистка Мадонна снова одинока. Звезда разошлась с молодым бойфрендом-боксером, с которым была в отношениях около года.

Американская певица Мадонна познакомилась с Джошем Поппером около года назад благодаря своему сыну, который брал у него уроки бокса. Так закрутились их отношения.

Интересно Мадонна надела ковбойскую шляпу от Руслана Багинского: изысканный look в Майами

Мадонна разошлась с бойфрендом

Однако инсайдеры сообщают, что пара больше не вместе. Причиной их разрыва стал напряженный рабочий график Мадонны.

У знаменитости сейчас много концертов. Она мало виделась с бойфрендом и не могла уделять ему достаточно времени. Их чувства друг к другу остыли, поэтому продолжать отношения не было причин.

Поэтому Мадонна решила поставить точку в этих отношениях. Все обошлось без ссор или скандалов. Возможно, они даже сохранили теплые дружеские отношения.

Мадонна почти не видела Джоша месяцами, потому что ее график был насыщенным. Отношения просто сошли на нет,

– говорят источники.

Мадонна и Джош Поппер / Фото из инстаграма боксера

Личная жизнь Мадонны