Ксения Мишина с иронией отреагировала на слова Рыбака, который назвал ее "невероятно сложной"

Украинская актриса Ксения Мишина пересмотрела интервью Андрея Рыбака, с которым они участвовали в шоу "Холостячка". Там юморист описал звезду как "невероятно сложную" в отношениях.

Ксения Мишина опубликовала отрывок из интервью, где Андрей Рыбак отвечал Славе Демину на вопросы об актрисе. Она с иронией прокомментировала слова бывшего участника романтического шоу и друга Александра Эллерта.

О чем идет речь Не для всех, – Андрей Рыбак честно высказался о "Холостячке" Ксении Мишиной

Ксения Мишина отреагировала на слова Рыбака о ней

Мнение юмориста о ней Ксения Мишина саркастически назвала "объективным и глубинным" разбором личности. И добавила в подписи эмоджи, что хохочут.

За "детальным, объективным и глубинным" разбором вашей личности обращайтесь к аналитику Андрею,

– написала украинская актриса.

Сложная ли Ксения Мишина: видео

Интересно, что Слава Демин спрашивал у Рыбака, не обидится ли порой Ксения Мишина после его реплик. На что тот ответил, что ее может это задеть. Однако они оба взрослые люди.

Что именно сказал Андрей Рыбак

Актер и шоумен утвердительно ответил на вопрос о том, сложная ли Ксения Мишина. Он добавил, что актриса "невероятно сложная", особенно в отношениях с мужчинами.

По мнению Андрея Рыбака, иногда актриса прибегает к фанатизму в желании что-то кому-то доказать. Такой подход к отношениям с людьми, который пропагандирует Ксения Мишина, он не поддерживает. Юморист предположил, что это у нее из-за неудачных отношений с первым мужем-абьюзером.

Интервью с Андреем Рыбаком: смотрите видео онлайн

Напомним, что Андрей Рыбак и Ксения Мишина участвовали в шоу "Холостячка". Долгое время комик был одним из фаворитов, но внезапно он признался, что имеет девушку. Рыбак ушел из проекта со скандалом, но сейчас у них нормальные отношения. Более того: Мишина часто видится с его женой.