Моргенштерн, Газманов, Крид и другие: перечень артистов из России, которым запрещен въезд в Украину

26 марта 2024, 06:33
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С каждым годом все больше российских артистов попадают в список персон нон-грата. Всего в этот перечень в Украине входит 211 человек. Так, среди тех, кому запрещен въезд в наше государство, есть Моргенштерн, Егор Крид, Олег Газманов, Лариса Долина и другие звезды.

В этот перечень они попали из-за того, что создают угрозу национальной безопасности Украины. Show 24 составил список самых популярных артистов, которые не имеют права пересекать украинскую границу.

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Каким российским знаменитостям запрещен въезд в Украину

К этому списку относится популярный рэпер Валеев/Моргенштерн Алишер Тагирович (Моргенштерн), Булаткин Егор Николаевич (Егор Крид), Дронов Ярослав Юрьевич (Шаман) и Долматов Алексей Сергеевич (Гуф). Кроме того, в перечень лиц нон-грата входят:

  • Безруков Сергей Витальевич;
  • Газманов Олег Михайлович;
  • Долина Лариса Александровна;
  • покойные Клюев Борис Владимирович и Кобзон Иосиф Давидович;
  • Лепсверидзе Григорий Викторович;
  • Медведев Александр Владимирович;
  • Охлобыстин Иван Иванович;
  • Панин Алексей Вячеславович;
  • Перфилова Алла Юрьевна (Валерия).

Этот список завершают Петренко Игорь Петрович, Пригожин Иосиф Игоревич, Соловьев Владимир Рудольфович, Фадеев Максим Александрович, Фомин Дмитрий Анатольевич и Цапник Ян Юрьевич.

Важно отметить, что в соответствии со статьей 126 Закона "О средствах массовой информации" люди (за исключением тех, которые имеют исключительно украинское гражданство) попадают в перечень, если они поддерживают агрессию, оккупацию, отрицают существование украинского народа, ставят под сомнение государственность, язык, суверенитет или территориальную целостность Украины или не признают факт российской агрессии против Украины или военных преступлений.

Автор: Софія Хомишин