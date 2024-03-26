Моргенштерн, Газманов, Крид и другие: перечень артистов из России, которым запрещен въезд в Украину

С каждым годом все больше российских артистов попадают в список персон нон-грата. Всего в этот перечень в Украине входит 211 человек. Так, среди тех, кому запрещен въезд в наше государство, есть Моргенштерн, Егор Крид, Олег Газманов, Лариса Долина и другие звезды.

В этот перечень они попали из-за того, что создают угрозу национальной безопасности Украины. Show 24 составил список самых популярных артистов, которые не имеют права пересекать украинскую границу.

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Каким российским знаменитостям запрещен въезд в Украину

К этому списку относится популярный рэпер Валеев/Моргенштерн Алишер Тагирович (Моргенштерн), Булаткин Егор Николаевич (Егор Крид), Дронов Ярослав Юрьевич (Шаман) и Долматов Алексей Сергеевич (Гуф). Кроме того, в перечень лиц нон-грата входят:

Безруков Сергей Витальевич;

Газманов Олег Михайлович;

Долина Лариса Александровна;

покойные Клюев Борис Владимирович и Кобзон Иосиф Давидович;

Лепсверидзе Григорий Викторович;

Медведев Александр Владимирович;

Охлобыстин Иван Иванович;

Панин Алексей Вячеславович;

Перфилова Алла Юрьевна (Валерия).

Этот список завершают Петренко Игорь Петрович, Пригожин Иосиф Игоревич, Соловьев Владимир Рудольфович, Фадеев Максим Александрович, Фомин Дмитрий Анатольевич и Цапник Ян Юрьевич.

Важно отметить, что в соответствии со статьей 126 Закона "О средствах массовой информации" люди (за исключением тех, которые имеют исключительно украинское гражданство) попадают в перечень, если они поддерживают агрессию, оккупацию, отрицают существование украинского народа, ставят под сомнение государственность, язык, суверенитет или территориальную целостность Украины или не признают факт российской агрессии против Украины или военных преступлений.