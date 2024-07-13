В индийских образах: какие мировые звезды засветились на "свадьбе года" самых богатых людей Индии

В Индии началось празднование бракосочетания детей самых богатых людей страны, за которым следит весь мир. Грандиозное событие прозвали "свадьбой года" еще несколько месяцев назад, ведь его оценивают в 320 миллионов долларов.

Свадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчантс началась в пятницу, 12 июля. Она продлится до понедельника. Церемония бракосочетания пройдет в конференц-центре Jio World и в имении Амбани.

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"Свадьбу года" оценивают от 320 до 600 миллионов долларов. На него пригласили миллиардеров, звезд и влиятельных людей со всего мира. Поговаривают, в один из дней праздник посетит президент Индии.

Между тем на свадьбе уже засветились мировые звезды, которые предстают в традиционных индийских образах.

Приянка Чопра надела оранжевое платье, а ее муж Ник Джонас – нежно-розовый костюм с блестками. Ким Кардашян и Хлои Кардашян предстали в ярких блестящих платьях и уже сменили несколько образов.

Также празднование посетили Борис Джонсон с женой Кэрри и детьми, светская львица Ники Хилтон, певец AP Dhillon, рестлер Джон Сина.

Звезды на "свадьбе года" / Фото из инстаграма знаменитостей