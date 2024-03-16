Похудение, эксперименты с образом: как изменилась Настя Каменских за 20 лет карьеры

Настя Каменских - одна из самых известных украинских певиц, хотя во время войны ее популярность значительно упала. Звезде 36 лет, а на сцене она еще с нулевых. Предлагаем посмотреть, как изменилась певица за годы музыкальной карьеры.

Настя Каменских родилась в Киеве, пишет Show 24. Ее семья тоже связана с музыкальной сферой: Лидия Каменских работала в Народном хоре Веревки, а крестная Алла Кудлай – народная артистка Украины.

К слову Тимуру Мирошниченко – 38: как изменился неизменный голос Евровидения и звездный отец года

Начало карьеры Каменских и дуэт с Потапом

Каменских закончила музыкальную школу, а уже в 17 лет приняла участие в фестивале "Черноморские игры", где завоевала Гран-при. В том же году с ней соревновалась и Надя Дорофеева.

С тех пор началась музыкальная карьера Каменских. Она стала участницей дуэта "Потап и Настя", который в свое время был одним из самых популярных русскоязычных групп.



Потап и Настя / Фото Telegraf

Первый пробный трек "Не пара" показал, что Потап и Настя удачный тандем, поэтому они продолжили сотрудничество. И рассказывая об этом дуэте, невозможно забыть благодарность "России от всех украинских артистов" в 2014 году, уже во время российско-украинской войны; и гастроли страной-агрессором.

В дуэте у Насти Каменских был довольно откровенный образ: платья и топы с декольте, мини-юбки, яркие макияжи. В 2009 она стала "Самой красивой женщиной Украины" по версии Viva.



Настя Каменских и Потап / Фото ТСН

Впоследствии стиль певицы частично изменился из-за резкого изменения веса. На ее пути к похудению были жесткие диеты, голодания. Но впоследствии она стала заниматься спортом и придерживаться правильного питания. Так Каменских похудела на три размера и уже в 2015 хвасталась обновленной фигурой.



Каменских до и после похудения / Фото из инстаграма певицы

Сольная карьера Насти Каменских

В 2017 году группа "Потап и Настя" объявила, что ставит карьеру на паузу. Вместо этого каждый из артистов стал заниматься сольной карьерой. Настя Каменских начала выпускать песни под псевдонимом NK, ее первой работой был клип "Это моя ночь".

В следующем году творчество Каменских получило латиноамериканские мотивы. Клип Elefante один из самых просматриваемых из всего репертуара NK.

NK – Elefante: смотрите видео онлайн

В 2019 году Настя Каменских и Алексей Потапенко сыграли свадьбу.



Свадьба звезд / Фото из инстаграма Каменских

Каменских часто экспериментировала с образами, не боялась делать откровенные фотографии для соцсетей. Она участвовала во многих развлекательных и талант-шоу, продолжала выпускать новые работы и получать награды. Получилось у Насти и несколько украиноязычных песен.

Эксперименты Каменских с образами / Фото из инстаграма звезды

Как звезда выглядит сейчас

С начала полномасштабного вторжения Каменских осудила войну, но долгое время была в Испании. Впоследствии она вернулась в Украину, выступала с концертами, давала интервью. Певица рассказывала, что за время войны снова набрала вес, но решила не насиловать себя тяжелыми тренировками и питанием по расписанию.

Сейчас Настя Каменских выступает со второй частью тура "Я – Украина".

Как за 20 лет карьеры изменилась Настя Каменских / Фото из инстаграма певицы, группы "Потап и Настя", "Люкс ФМ", "Апостроф"