"Существует ли группа The Hardkiss": музыкальный обозреватель поссорился с Юлией Саниной

Музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин поделился впечатлением от сольного концерта Юлии Саниной, отметив непонимание от укрытия группы за границей. Артистка уже отреагировала на слова мужчины.

Известно, что Юлия только в феврале этого года вернулась в Украину. Певица закончила музыкальный тур по Европе, впрочем другие участники группы The Hardkiss остались за рубежом.

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Бутурлакин посетил сольное выступление Саниной и рассказал о полученных эмоциях в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что уважает артистку, с которой лично знаком, однако не понимает "нынешнее молчание группы и его сокрытие от СМИ".

Несмотря на то, что концерт Юлии Роману понравился, он почувствовал себя "брошенным зрителем". Более того, Бутурлакину выступление показалось неполноценным без других участников группы.

Существует ли группа The Hardkiss? Существует, но складывается впечатление, что где-то вне Украины,

– поделился музыкальный обозреватель.

Реакция Юлии Саниной

Впрочем, артистка не замедлила с реакцией на слова Романа. Она написала ему в личные сообщения с советом оставить профессию, поскольку его обзор концерта – скучный.

Роман, вот от всей души, ищите другую профессию. Более скучного блогинга я еще не видела, это не ваше,

– подчеркнула Санина.

В ответ Бутурлакин призвал певицу ответить на те вопросы, которые возникают у украинцев. К тому же обозреватель заверил, что она является лидером мнений, поэтому "отмалчивание воспринимается больно".